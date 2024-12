El Mercado de Pases del fútbol chileno ha estado lento y más en los equipos grandes, donde Universidad Católica y Colo Colo no cuentan con refuerzos, mientras que Universidad de Chile anunció a Julián Alfaro la semana pasada.

Albos y azules no solo se verán las caras en la Supercopa para determinar al primer campeón de la temporada 2025, sino que también lo harán en el Mercado de Pases donde se disputarán a un cotizado jugador del Campeonato Nacional.

Contreras se transformó en el anhelo de Colo Colo y la U. | Foto: Photosport

Se trata de Rodrigo Contreras, delantero de Everton de Viña del Mar que lleva hartos días en la mira de los azules, pero según El Mercurio ahora se sumó Colo Colo al interés por los goles del jugador ruletero.

El matutino señala que “Azul Azul tomó contacto con la dirigencia de Antofagasta y avisó que no está en condiciones de pagar los US$ 750 mil que pide el instituto nortino, pues su realidad presupuestaria ordena invertir no más de US$ 600 mil en el codiciado delantero trasandino quien también figura en la pizarra colocolina para 2025”.

Así las cosas, el primer Superclásico del Mercado de Pases está en marcha por el jugador de Everton, quien en esta temporada disputó 25 partidos en el Campeonato Nacional y registró la impresionante suma de 16 goles y 5 asistencias para clasificar a los viñamarinos a la Copa Sudamericana.

Superclásico en la Supercopa

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en la Supercopa del fútbol chileno, la cual todavía tiene que definir su formato, día y hora para que albos y azules se midan en el primer trofeo del año.