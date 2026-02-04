Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo el día de hoy en Paraguay por la ida de los playoffs de Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo a las 21:30 horas en el Estadio Río Parapití, en donde fue citado el ex Colo Colo, Esteban Pavez.

Ya revelada la formación del conjunto peruano, destacó que el ex Cacique será titular frente al equipo paraguayo. Por lo que el chileno hará su debut oficial en un verdadero partidazo.

El volante vivirá su cuarta experiencia a nivel internacional, habiendo tenido pasos por Tijuana, Paranense, Al-Nasr (Emiratos Árabes) y ahora en Alianza Lima.

El formado en el Cacique se retiró de la peor manera posible del club que lo formó, ya que tuvo un año para el olvido en 2025 tras ser el capitán del equipo. Al ex Tijuana se le criticó ampliamente por su manera de jugar y por sus actitudes fuera de la cancha.

Ante estas situaciones, Pavez demostró que se marchó de mala forma del club, aún más por la forma en que lo despidieron los hinchas, quienes lo vieron crecer dentro de la institución.

Foto: @clubaloficial en X. Esteban Pavez debutará en Alianza Lima

Tras su nivel demostrado llamó la atención de su ex técnico, Pablo Guede, quien lo conoció bien en su paso el cacique y se lo llevó al equipo peruano.

¿Qué viene para Pavez?

Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos el próximo domingo 8 de febrero a las 20:00 horas por la segunda jornada de la Liga Peruana. Partido en el que Pavez podría nuevamente asomar como titular.

En síntesis