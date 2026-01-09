La búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección de Perú tiene una mirada clara hacia el futuro: la planificación de cara al Mundial 2030, el cual se llevará a cabo en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El objetivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es iniciar un proceso que permita consolidar un equipo competitivo y bien estructurado desde ahora, considerando tanto la formación de jóvenes talentos como la experiencia de técnicos que conozcan el desarrollo del fútbol internacional.

Según reporta el diario Depor, dos viejos conocidos del fútbol chileno se estarían disputando la opción de asumir la banca de la Bicolor, generando expectación en Lima y en Sudamérica sobre quién liderará el proyecto.

Perú finalizó en la novena posición en las últimas Eliminatorias Sudamericanas | FOTO: Gabriel Aponte/Getty Images

Ariel Holan pica en punta en Perú y lo sigue Gustavo Álvarez

El ya citado medio informó que Ariel Holan, ex estratega de Universidad Católica, es el candidato número 1 para asumir en Perú, mientras que Gustavo Álvarez aparece como la segunda opción.

“El perfil del exentrenador de Independiente seduce en la Videna por su capacidad para potenciar planteles y su metodología de trabajo europea, elementos que Ferrari considera cruciales para iniciar la reconstrucción del equipo nacional con miras al proceso del 2030”, señalaron desde la prensa peruana.

Por su parte, Depor escribió que “Álvarez es un viejo conocido en el país, ya que dirigió a Sport Boys y Atlético Grau, lo que le otorga un conocimiento directo de la idiosincrasia del futbolista peruano”.

La decisión final de Jean Ferrari, quien lidera el área deportiva de la FPF, dependerá de negociaciones y disponibilidad, pero la prensa dicho país ya proyecta el escenario de Perú de cara a los próximos años, con la intención de consolidar un proyecto sólido.

En síntesis…

Desde Lima aseguran que Ariel Holan es el candidato número 1 para dirigir a la Selección de Perú, con Gustavo Álvarez como segunda opción.