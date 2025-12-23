La salida de Francisco “Paqui” Meneghini como director técnico de O’Higgins marcó el cierre de un ciclo positivo para el elenco rancagüino, que logró clasificar a la Copa Libertadores y consolidarse como uno de los animadores del fútbol chilena.

En El Teniente saben que la elección del próximo estratega será clave, considerando el doble desafío que afrontará el Capo de Provincia en la temporada venidera: competir con regularidad en el plano local y estar a la altura del reto internacional frente a Bahía de Brasil, donde el margen de error será mínimo.

Por lo mismo, la dirigencia celeste se movió rápidamente en el mercado y comenzó a sondear nombres de experiencia, apuntando a entrenadores con recorrido, conocimiento del medio chileno y acostumbrados a la presión de clubes exigentes.

Comienza la danza de nombres en el cuadro rancagüino | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Kudelka y Holan asoman como candidatos en O’Higgins

Según información del programa radial rancagüino Fuera de Juego FM, dos técnicos argentinos aparecen como los principales candidatos para asumir la banca de O’Higgins: Frank Darío Kudelka y Ariel Holan.

Kudelka, recordado por su paso por Universidad de Chile en la temporada 2018 y 2019, vuelve a instalarse en el radar del fútbol nacional tras sus experiencias recientes en Huracán y otros procesos de reconstrucción deportiva, perfil que seduce en Rancagua.

En tanto, Holan, campeón con Universidad Católica, también estaría en la órbita. Su reciente y polémico título con Rosario Central, sumado a su experiencia en clubes grandes, lo convierten en una alternativa atractiva para la dirigencia celeste.

Así, tras la salida de Meneghini —quien paralelamente estaría a detalles de convertirse en nuevo DT de Universidad de Chile—, O’Higgins comienza a definir el rumbo de un proyecto que buscará dar el salto definitivo en 2026.

