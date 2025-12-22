Un verdadero balde de agua fría cayó en Rancagua en las últimas horas, luego que se diera a conocer que el técnico Francisco ‘Paqui’ Meneghini no seguirá al mando de O’Higgins para la próxima temporada tras no llegar a acuerdo con la dirigencia celeste.

¿Las razones? Según reveló Manuel De Tezanos en el programa ‘Balong’, el DT no tenía buena relación con el dueño de O’Higgins, el argentino Christian Bragarnik. “A Meneghini no le gustó lo que pasó en el último partido, que apareció Bragarnik, se sacó fotos en el estadio y todo, pese a que no había aparecido en todo este tiempo. No estaba dispuesto a volver a trabajar con él”, señaló.

Pese al terremoto que provocó el adiós de ‘Paqui’, la dirigencia rancagüina decidió moverse rápidamente para buscar a su reemplazante. Y todo parece indicar que el nuevo estratega celeste saldrá del corral del poderoso empresario argentino.

Francisco Meneghini no logró renovar contrato con O’Higgins. Suena fuerte en la U (Photosport).

Es por esta razón que el periodista rancagüino, Daniel Guajardo, lanzó el nombre que ya está sobre la mesa de la dirigencia del Capo de Provincia: se trata de Ariel Holan, reciente campeón anual con Rosario Central en Argentina y quien ya sabe lo que es levantar un trofeo en Chile cuando se coronó con la UC en 2020.

“El factor Meneghini estaba hace un rato listo. Pero, ya O’Higgins estaba buscando técnicos hace ‘el mismo rato’. Hay un primer nombre en vista: Ariel Holan”, señaló el periodista deportivo.

Holan, quien hasta hace poco sonó en la banca de Universidad de Chile, fue campeón con la UC en 2020 y luego tuvo un segundo paso en 2022 donde no tuvo éxito. Recientemente viene de ser campeón anual con los ‘Canallas’, sin embargo no fue renovado y su cargo fue asumido por Jorge Almirón.

En resumen…