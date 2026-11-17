Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Portugal llega golpeado tras una goleada en contra, pero sigue siendo el candidato lógico de este grupo. Gales, en cambio, no logra despegar en esta Liga de Naciones y necesita una reacción urgente.
Ninguno de los dos pelea por nada demasiado concreto en esta altura del torneo, pero hay orgullo de por medio y la chance de cerrar el año con una buena sensación antes de la próxima ventana de partidos.
La actualidad de ambos equipos
Gales viene de perder 1-3 ante Noruega como visitante y en sus últimos tres compromisos solo pudo ganar uno. Está 43° con apenas 3 puntos en cinco fechas, un rendimiento que deja poco margen para la ilusión en lo que queda del certamen.
Portugal, por su parte, acaba de sufrir una caída dura, 1-4 de local frente a Dinamarca, algo que corta una racha de dos triunfos consecutivos. Aun así, está 12° con 12 unidades, una diferencia enorme respecto de su rival de turno, y llega con la necesidad de reacomodarse rápido después del golpe.
El historial entre Gales y Portugal
El historial es absolutamente favorable a Portugal, que ganó los tres enfrentamientos directos sin dejarle un solo gol a Gales. El más reciente fue en septiembre de este año, con un ajustado 1-0, pero antes hubo goleadas más claras, como el 3-0 del 2000. Gales nunca pudo convertirle a Portugal en esta serie.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Portugal vs. Gales
|1-0
|UEFA Nations League
|06/07/2016
|Portugal vs. Gales
|2-0
|UEFA European Championship
|01/06/2000
|Portugal vs. Gales
|3-0
|Friendlies
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Gales y Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Portugal suma 12 puntos en el torneo.