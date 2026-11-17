Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel llega sin margen de error y con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con meterse en la pelea. Austria, en cambio, puede jugar relajada porque ya tiene el repechaje asegurado en el bolsillo.
No hay mucho en juego para los austríacos más allá de cerrar la fase con otro triunfo, pero para Israel cada punto que se escape complica todavía más una clasificación que ya es cuesta arriba.
La actualidad de ambos equipos
A Israel le está costando encontrar la victoria: encadenó tres empates seguidos, todos con marcadores cerrados, y aunque no perdió tampoco pudo sumar de manera contundente. Está 44° entre 54 selecciones y con apenas 3 puntos en cinco presentaciones, una cosecha que lo deja muy lejos de los puestos de arriba.
Austria llega de otro color: viene de ganarle a Irlanda de local y antes había sumado dos empates, uno de ellos con cuatro goles entre las dos escuadras. Está 14° con 11 unidades y cierra esta fecha sin la presión de necesitar un resultado puntual, lo que le permite afrontar el cruce con otra tranquilidad.
El historial entre Israel y Austria
Se enfrentaron 11 veces y Austria lleva la ventaja con 5 victorias contra 3 de Israel, además de 3 empates. En las últimas presentaciones la balanza se inclinó para el lado austríaco, con triunfos en 2026, 2021 y 2019, aunque también hay en el medio una goleada israelí por 5-2 en 2021. En total los goles están parejísimos: 24 para cada lado en más de una década de cruces.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA Nations League
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
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- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Israel suma 3 puntos en el torneo.
- Austria suma 11 puntos en el torneo.