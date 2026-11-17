Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel llega sin margen de error y con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con meterse en la pelea. Austria, en cambio, puede jugar relajada porque ya tiene el repechaje asegurado en el bolsillo.

No hay mucho en juego para los austríacos más allá de cerrar la fase con otro triunfo, pero para Israel cada punto que se escape complica todavía más una clasificación que ya es cuesta arriba.

La actualidad de ambos equipos

A Israel le está costando encontrar la victoria: encadenó tres empates seguidos, todos con marcadores cerrados, y aunque no perdió tampoco pudo sumar de manera contundente. Está 44° entre 54 selecciones y con apenas 3 puntos en cinco presentaciones, una cosecha que lo deja muy lejos de los puestos de arriba.

Austria llega de otro color: viene de ganarle a Irlanda de local y antes había sumado dos empates, uno de ellos con cuatro goles entre las dos escuadras. Está 14° con 11 unidades y cierra esta fecha sin la presión de necesitar un resultado puntual, lo que le permite afrontar el cruce con otra tranquilidad.

El historial entre Israel y Austria

Se enfrentaron 11 veces y Austria lleva la ventaja con 5 victorias contra 3 de Israel, además de 3 empates. En las últimas presentaciones la balanza se inclinó para el lado austríaco, con triunfos en 2026, 2021 y 2019, aunque también hay en el medio una goleada israelí por 5-2 en 2021. En total los goles están parejísimos: 24 para cada lado en más de una década de cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Austria vs. Israel 3-1 UEFA Nations League 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis