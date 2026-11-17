Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Dinamarca llega con el envión de haberle goleado a Portugal y quiere confirmar que ese resultado no fue casualidad. Noruega, en cambio, necesita cortar una racha de derrotas que la tiene complicada en la zona baja de la tabla.
No hay demasiado margen de error para ninguno de los dos si quieren pelear por algo más que el trámite en esta Liga de Naciones, y el cruce directo siempre suma un condimento extra entre escandinavos.
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca viene de dar un golpe fuerte: le hizo cuatro a Portugal de visitante y antes de eso también se impuso ante Gales. Con 9 puntos en cinco fechas, se mete en la pelea de arriba del grupo justo cuando más lo necesitaba, después de haber perdido en casa frente a los portugueses.
Noruega no logra encontrar el rumbo. Cayó en sus últimas dos presentaciones ante Portugal y Gales, y aunque sumó de local frente a los galeses en la fecha más reciente, los números la dejan con 6 puntos y en el puesto 32, lejos de la pelea de arriba del certamen.
El historial entre Dinamarca y Noruega
El historial es claramente favorable a Dinamarca, que ganó 8 de los 13 enfrentamientos frente a 3 de Noruega, con dos empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles: 23 convertidos por los daneses contra 14 de los noruegos. El antecedente más reciente, de 2026, rompió un poco esa tendencia: Noruega se impuso 3-2 como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Noruega vs. Dinamarca
|3-2
|UEFA Nations League
|08/06/2024
|Dinamarca vs. Noruega
|3-1
|Friendlies
|15/11/2013
|Dinamarca vs. Noruega
|2-1
|Friendlies
|06/09/2011
|Dinamarca vs. Noruega
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Noruega vs. Dinamarca
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Noruega vs. Dinamarca
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/04/1998
|Dinamarca vs. Noruega
|0-2
|Friendlies
|01/06/1994
|Noruega vs. Dinamarca
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
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- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- Dinamarca suma 9 puntos en el torneo.
- Noruega suma 6 puntos en el torneo.