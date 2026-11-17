Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Dinamarca llega con el envión de haberle goleado a Portugal y quiere confirmar que ese resultado no fue casualidad. Noruega, en cambio, necesita cortar una racha de derrotas que la tiene complicada en la zona baja de la tabla.

No hay demasiado margen de error para ninguno de los dos si quieren pelear por algo más que el trámite en esta Liga de Naciones, y el cruce directo siempre suma un condimento extra entre escandinavos.

La actualidad de ambos equipos

Dinamarca viene de dar un golpe fuerte: le hizo cuatro a Portugal de visitante y antes de eso también se impuso ante Gales. Con 9 puntos en cinco fechas, se mete en la pelea de arriba del grupo justo cuando más lo necesitaba, después de haber perdido en casa frente a los portugueses.

Noruega no logra encontrar el rumbo. Cayó en sus últimas dos presentaciones ante Portugal y Gales, y aunque sumó de local frente a los galeses en la fecha más reciente, los números la dejan con 6 puntos y en el puesto 32, lejos de la pelea de arriba del certamen.

El historial entre Dinamarca y Noruega

El historial es claramente favorable a Dinamarca, que ganó 8 de los 13 enfrentamientos frente a 3 de Noruega, con dos empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles: 23 convertidos por los daneses contra 14 de los noruegos. El antecedente más reciente, de 2026, rompió un poco esa tendencia: Noruega se impuso 3-2 como local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Noruega vs. Dinamarca 3-2 UEFA Nations League 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis