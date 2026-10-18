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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga
Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sevilla tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Real Madrid ganó 1-0 como local ante Villarreal en la fecha anterior. Real Madrid está 4° en la tabla con 18 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Atlético de Madrid.

En su último compromiso, Sevilla empató 3-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 5° con 14 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Barcelona.

El historial entre Real Madrid y Sevilla

Real Madrid y Sevilla se enfrentaron 68 veces en los últimos años: 47 triunfos de Real Madrid, 15 de Sevilla y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/05/2026Sevilla vs. Real Madrid0-1Primera División
20/12/2025Real Madrid vs. Sevilla2-0Primera División
18/05/2025Sevilla vs. Real Madrid0-2Primera División
22/12/2024Real Madrid vs. Sevilla4-2Primera División
25/02/2024Real Madrid vs. Sevilla1-0Primera División
21/10/2023Sevilla vs. Real Madrid1-1Primera División
27/05/2023Sevilla vs. Real Madrid1-2Primera División
22/10/2022Real Madrid vs. Sevilla3-1Primera División
17/04/2022Sevilla vs. Real Madrid2-3Primera División
28/11/2021Real Madrid vs. Sevilla2-1Primera División

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Real Madrid suma 18 puntos en el torneo.
  • Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
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