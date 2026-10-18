Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid recibe a Sevilla este domingo 18 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.
Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sevilla tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Real Madrid ganó 1-0 como local ante Villarreal en la fecha anterior. Real Madrid está 4° en la tabla con 18 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Atlético de Madrid.
En su último compromiso, Sevilla empató 3-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 5° con 14 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Barcelona.
El historial entre Real Madrid y Sevilla
Real Madrid y Sevilla se enfrentaron 68 veces en los últimos años: 47 triunfos de Real Madrid, 15 de Sevilla y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/05/2026
|Sevilla vs. Real Madrid
|0-1
|Primera División
|20/12/2025
|Real Madrid vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|18/05/2025
|Sevilla vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|22/12/2024
|Real Madrid vs. Sevilla
|4-2
|Primera División
|25/02/2024
|Real Madrid vs. Sevilla
|1-0
|Primera División
|21/10/2023
|Sevilla vs. Real Madrid
|1-1
|Primera División
|27/05/2023
|Sevilla vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|22/10/2022
|Real Madrid vs. Sevilla
|3-1
|Primera División
|17/04/2022
|Sevilla vs. Real Madrid
|2-3
|Primera División
|28/11/2021
|Real Madrid vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Real Madrid suma 18 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 14 puntos en el torneo.