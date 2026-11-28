Real Madrid recibe a Alavés este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 2-1 a Celta y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de ganarle 3-1 a Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Madrid y Alavés
Real Madrid (4-1-4-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Arda Güler, Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.
Alavés (3-1-4-2): Antonio Sivera, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Ángel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Ander Guevara, Antonio Blanco, Abde Rebbach, Lucas Boyé, Toni Martínez. DT: Quique Flores.
Bajas y ausentes de Real Madrid y Alavés
Real Madrid:
- Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Raúl Asencio (lesión en la pierna)
Alavés:
- Lander Wilson Pinillos (lesión; vuelve a fines de enero de 2027)
- Hugo Novoa (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)
- Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Real Madrid y Alavés: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
- Historial: 30 cruces — Real Madrid ganó 25, Alavés ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 21/04/2026: Real Madrid 2-1 Alavés
- Próximo partido de Real Madrid: vs. Real Sociedad, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Alavés: vs. Espanyol, viernes 4 de diciembre