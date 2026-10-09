Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El Real Madrid llega golpeado por la derrota ante el Atlético y quiere reaccionar rápido este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu, ante un Villarreal que viene de ganar dos seguidos y no se presenta como rival menor.
Es la fecha 8 de LaLiga y el local necesita puntos para no perderle pisada a la punta. Para el Villarreal, que mejoró su andar en las últimas semanas, es la chance de dar un golpe que lo acomode en la tabla.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports
La actualidad de ambos equipos
El Real Madrid tropezó en su visita al Atlético de Madrid, que le ganó 2-1, y cortó así una racha de dos triunfos consecutivos ante Elche y Rayo Vallecano. Está cuarto con 15 puntos en siete fechas, una posición que no le alcanza para sus objetivos y que lo obliga a mostrar una reacción inmediata en su cancha.
El Villarreal llega en un buen momento, con dos victorias al hilo: goleó 3-1 de local a Levante y antes había hecho lo propio como visitante frente al Málaga. Marcha noveno con 8 unidades, lejos todavía de la zona alta, pero el envión anímico lo pone en otra sintonía de cara a este cruce.
El historial entre Real Madrid y Villarreal
El historial entre ambos es amplio y muy favorable al Real Madrid: de 53 enfrentamientos se quedó con 30 triunfos, contra apenas 6 del Villarreal, y hubo 17 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 110 contra 57 a favor del conjunto merengue.
En los duelos más recientes esa tendencia se sostuvo. Villarreal 0-2 Real Madrid fue el último antecedente, y antes el Real Madrid también se impuso 3-1 como local. El Villarreal rescata al menos un 4-4 en 2024 como su mejor resultado reciente en la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/01/2026
|Villarreal vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|04/10/2025
|Real Madrid vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|15/03/2025
|Villarreal vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|05/10/2024
|Real Madrid vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
|19/05/2024
|Villarreal vs. Real Madrid
|4-4
|Primera División
|17/12/2023
|Real Madrid vs. Villarreal
|4-1
|Primera División
|08/04/2023
|Real Madrid vs. Villarreal
|2-3
|Primera División
|19/01/2023
|Villarreal vs. Real Madrid
|2-3
|Copa del Rey
|07/01/2023
|Villarreal vs. Real Madrid
|2-1
|Primera División
|12/02/2022
|Villarreal vs. Real Madrid
|0-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports.
- Real Madrid suma 15 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 8 puntos en el torneo.