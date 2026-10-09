Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El Real Madrid llega golpeado por la derrota ante el Atlético y quiere reaccionar rápido este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu, ante un Villarreal que viene de ganar dos seguidos y no se presenta como rival menor.

Es la fecha 8 de LaLiga y el local necesita puntos para no perderle pisada a la punta. Para el Villarreal, que mejoró su andar en las últimas semanas, es la chance de dar un golpe que lo acomode en la tabla.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports

La actualidad de ambos equipos

El Real Madrid tropezó en su visita al Atlético de Madrid, que le ganó 2-1, y cortó así una racha de dos triunfos consecutivos ante Elche y Rayo Vallecano. Está cuarto con 15 puntos en siete fechas, una posición que no le alcanza para sus objetivos y que lo obliga a mostrar una reacción inmediata en su cancha.

El Villarreal llega en un buen momento, con dos victorias al hilo: goleó 3-1 de local a Levante y antes había hecho lo propio como visitante frente al Málaga. Marcha noveno con 8 unidades, lejos todavía de la zona alta, pero el envión anímico lo pone en otra sintonía de cara a este cruce.

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El historial entre Real Madrid y Villarreal

El historial entre ambos es amplio y muy favorable al Real Madrid: de 53 enfrentamientos se quedó con 30 triunfos, contra apenas 6 del Villarreal, y hubo 17 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 110 contra 57 a favor del conjunto merengue.

En los duelos más recientes esa tendencia se sostuvo. Villarreal 0-2 Real Madrid fue el último antecedente, y antes el Real Madrid también se impuso 3-1 como local. El Villarreal rescata al menos un 4-4 en 2024 como su mejor resultado reciente en la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/01/2026 Villarreal vs. Real Madrid 0-2 Primera División 04/10/2025 Real Madrid vs. Villarreal 3-1 Primera División 15/03/2025 Villarreal vs. Real Madrid 1-2 Primera División 05/10/2024 Real Madrid vs. Villarreal 2-0 Primera División 19/05/2024 Villarreal vs. Real Madrid 4-4 Primera División 17/12/2023 Real Madrid vs. Villarreal 4-1 Primera División 08/04/2023 Real Madrid vs. Villarreal 2-3 Primera División 19/01/2023 Villarreal vs. Real Madrid 2-3 Copa del Rey 07/01/2023 Villarreal vs. Real Madrid 2-1 Primera División 12/02/2022 Villarreal vs. Real Madrid 0-0 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports .

. Real Madrid suma 15 puntos en el torneo.

suma 15 puntos en el torneo. Villarreal suma 8 puntos en el torneo.