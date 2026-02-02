Más allá del empate sin goles entre River Plate y Rosario Central en el Gigante de Arroyito, uno de los grandes focos tras el partido estuvo puesto en Vicente Pizarro, quien volvió a sumar elogios por parte de los hinchas del del ‘Canalla’. El mediocampista chileno, que dejó Colo Colo en el último mercado de pases, ya se consolidó como titular para Jorge Almirón y comienza a ganarse un lugar importante en la consideración popular.

En redes sociales, los fanáticos no tardaron en destacar su rendimiento, especialmente por su despliegue físico y claridad con la pelota. Uno de los comentarios más repetidos fue contundente: “Este tipo es crack, para mí Pizarro fue el mejor nuestro, se lo vio mucho mejor en lo físico, se bancó un rol muy extraño asignado por el DT y fue el más claro, tiene toda mi confianza”, reflejando la valoración positiva que dejó su actuación.

Vicente Pizarro comienza a ganarse a la hinchada ‘Canalla’ a base de buenas actuaciones.

Otro hincha apuntó directamente a cómo el ‘Canalla’ debería aprovechar mejor sus virtudes dentro del campo de juego: “Tienen que darle más la pelota, cuando mejor se vio Central fue cuando se animó a juntar pases en el medio antes de descargar a las bandas”, señalaron, subrayando que el ex Colo Colo aporta equilibrio y fluidez cuando participa activamente en la gestación del juego.

El respaldo fue tan transversal que incluso hubo elogios simples, pero contundentes, que resumieron el sentir general de la hinchada. “Es buenísimo”, escribió otro usuario, una frase breve que refleja el impacto que viene generando el chileno en sus primeros partidos como titular en el equipo argentino.

Todo esto se dio en un encuentro que no estuvo exento de polémica, con un gol anulado a Sebastián Driussi por offside y un penal no cobrado a Paulo Díaz en la misma jugada.

Sin embargo, más allá del resultado y las discusiones arbitrales, Vicente Pizarro se fue del Gigante de Arroyito con un saldo claramente positivo, respaldado por los hinchas y consolidándose como una de las piezas que ilusionan en este Rosario Central de Jorge Almirón.

