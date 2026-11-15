Francia vs. Turquía en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia llega golpeada tras caer en su último compromiso y necesita reaccionar antes de que la fase termine de complicarse. Turquía, en cambio, no tiene margen: cada partido que pierde la aleja todavía más de cualquier aspiración en el grupo.
El historial reciente deja a Francia como clara candidata, pero el funcionamiento irregular que viene mostrando en esta Liga de Naciones abre una puerta que Turquía necesita aprovechar si quiere cortar una racha que ya pesa.
La actualidad de ambos equipos
Francia no logra encontrar continuidad. Después de un triunfo cómodo ante Bélgica encadenó una caída frente a Italia que la dejó en la 15ª posición, lejos de los puestos que le interesan a esta altura del torneo. El funcionamiento alterna buenos pasajes con bajones que le están costando puntos clave.
Turquía atraviesa un presente muy duro: perdió sus últimos tres partidos y todavía no sumó unidades en lo que va de esta Liga de Naciones, algo que la tiene relegada en la tabla. Llega golpeada futbolísticamente y sin margen de error, consciente de que otro traspié la deja prácticamente sin chances de pelear nada en esta fase.
El historial entre Francia y Turquía
Francia domina ampliamente el historial entre ambas selecciones: de siete enfrentamientos, ganó cinco, Turquía apenas uno y hubo un empate. La diferencia de gol también es contundente, 14 a 5 a favor del equipo francés.
El antecedente más reciente, en septiembre, también fue para Francia, que se impuso como visitante. Turquía solo pudo cortar esa hegemonía una vez, en 2019, y después volvió a quedar por detrás en cada cruce.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Turquía vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.