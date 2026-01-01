El 2026 empezó con todo dentro del mundo futbolístico y en esta jornada todos los amantes de la pelotita amanecieron con una impactante noticia, en la que ya se conoce al primer DT despedido de este nuevo año.

Se trata del entrenador español, Enzo Maresca, quien en esta jornada dejó de ser el director técnico del Chelsea, previo a lo que era un partidazo por la Premier League ante el Manchester City.

Desde el conjunto londinese dieron a conocer esta decisión tras un breve comunicado de prensa, en la que señalaron las razones del quiebre entre ambas partes.

“El Chelsea Football Club y el entrenador en jefe Enzo Maresca se han separado de la compañía. Durante su tiempo en el Club, Enzo llevó al equipo al éxito en la Liga de Conferencias de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos sus contribuciones al Club”.

Maresca deja la banca del Chelsea | Foto: Getty Images

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para el fútbol de la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro“, lo que señalaba el comunicado.

Las razones del quiebre entre el Chelsea y Maresca fueron muy repentinas, en donde en las últimas horas la opción de esta salida agarró mucha fuerza y se terminó por concretar en esta jornada.

Ahora el Chelsea trabaja en lo que será su nuevo entrenador a partir del 2026, en la que busca nuevas opciones y aparece un gran candidato, el DT del Estramburgo de Francia, Liam Rosenior.

