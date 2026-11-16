Gibraltar vs. Malta: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.
Malta llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Gibraltar tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Gibraltar perdió 0-2 como visitante ante Andorra en la fecha anterior. Gibraltar está 45° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Malta.
En su último compromiso, Malta ganó 1-0 como local ante Andorra. El conjunto marcha 27° con 7 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Gibraltar.
El historial entre Gibraltar y Malta
Gibraltar y Malta se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Gibraltar, 2 de Malta y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Malta vs. Gibraltar
|1-1
|UEFA Nations League
|06/09/2023
|Malta vs. Gibraltar
|1-0
|Friendlies
|07/10/2020
|Malta vs. Gibraltar
|2-0
|Friendlies
|04/06/2014
|Gibraltar vs. Malta
|1-0
|Non-FIFA Friendlies
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Liechtenstein — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
- Malta suma 7 puntos en el torneo.