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Liga de Naciones

Gibraltar vs. Malta: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones
Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.

Malta llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Gibraltar tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Gibraltar perdió 0-2 como visitante ante Andorra en la fecha anterior. Gibraltar está 45° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Malta.

En su último compromiso, Malta ganó 1-0 como local ante Andorra. El conjunto marcha 27° con 7 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Gibraltar.

El historial entre Gibraltar y Malta

Gibraltar y Malta se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Gibraltar, 2 de Malta y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Malta vs. Gibraltar1-1UEFA Nations League
06/09/2023Malta vs. Gibraltar1-0Friendlies
07/10/2020Malta vs. Gibraltar2-0Friendlies
04/06/2014Gibraltar vs. Malta1-0Non-FIFA Friendlies

Horario del partido

  • Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Lituania vs. Liechtenstein — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
  • Malta suma 7 puntos en el torneo.
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