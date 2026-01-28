El Estádio da Luz vivió una noche que quedará tatuada en la memoria de sus hinchas y que, al mismo tiempo, abrió una herida profunda en el Real Madrid. Con la tensión propia de una definición europea, el Benfica derrotó por 4-2 al cuadro español en un desenlace dramático que no solo le permitió meterse en los playoffs rumbo a octavos de final, sino que además dejó fuera al gigante blanco del pase directo entre los 16 mejores de la Champions League.

El partido había comenzado cuesta arriba para los merengues, pero apareció el de siempre. Kylian Mbappé, en su versión más decisiva, marcó el primero al minuto 30 y luego, en el 58’, volvió a poner la esperanza ‘Merengue’. Dos goles del francés que sostenían al Madrid con vida y que parecían suficientes para asegurar un cierre relativamente controlado.

Benfica da el batacazo y deja al Madrid fuera de octavos con golazo de su portero. (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Sin embargo, el contexto era traicionero. Benfica no solo necesitaba ganar: también debía hacerlo por una diferencia que le permitiera superar a Marsella en la tabla y asegurar su lugar en los playoffs. El 3-2 parcial los dejaba con la ilusión intacta, pero todavía al borde del abismo, pendientes de un gol más que cambiara por completo su destino europeo.

Anatoli Trubin: el héroe del Benfica y verdugo del Madrid y el Marsella

Y ese gol llegó en el momento más impensado. Corría el minuto 97, última jugada del partido, tiro libre para Benfica. El arquero Anatoli Trubin, en una escena cargada de épica, abandonó su arco y subió al área rival para buscar el milagro. El centro cayó perfecto y el guardameta conectó un cabezazo impecable que batió a Thibaut Courtois y desató la locura total en Lisboa.

El 4-2 no solo selló la clasificación del Benfica a playoffs, sino que también eliminó a Marsella y arrastró al Real Madrid a un escenario impensado: fuera del pase directo a octavos de final. Un golpe durísimo para el cuadro más laureado del continente, que ahora deberá replantearse su camino europeo tras una fase marcada por la irregularidad.

Así, la noche terminó con contrastes brutales: Benfica celebrando una hazaña histórica liderada por su propio arquero, y el Real Madrid marchándose en silencio, con los dos goles de Mbappé como consuelo insuficiente y la sensación de que, esta vez, ni siquiera su mística alcanzó para salvarlo.

