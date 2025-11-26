Este miércoles se vivió una nueva jornada de la fase de liga de la Champions League donde Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid y París Saint Germain lograron importantes triunfos que les permite escalar en la tabla de posiciones de cara a los playoffs.

En Atenas, Olympiacos y Real Madrid animaron un electrizante encuentro que terminó con triunfo para los ‘merengues’ por 4-3. Un ‘Póker’ de Kylian Mbappé a los 22’, 24’, 29’ y 60’ le permitió a los españoles llevarse tres puntos de oro.

Por su parte, Arsenal ratificó su liderato en la tabla de posiciones tras vencer 3-1 al Bayern Múnich y mantener la racha invicta de triunfos en cinco partidos jugados. Con goles de Jurrien Timber (22’), Noni Madueke (69’) y Gabriel Martinelli (77’), los Gunners llegaron a los 15 puntos.

LONDON, ENGLAND – NOVEMBER 26: Gabriel Martinelli of Arsenal celebrates scoring his team’s third goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Arsenal FC and FC Bayern München at Arsenal Stadium on November 26, 2025 in London, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

En otro duelo atractivo, PSG bregó hasta el final para superar 5-3 a Tottenham en el Parque de los Príncipes. Para los parisinos anotaron Vítor Ferreira (x3), Fabian Ruiz y William Pacho, mientras que para los ‘Spurs’ convirtieron Richarlison y un doblete de Kolo Muani.

Otro gran triunfazo fue el del Atlético Madrid, quien en la agonía derrotó 2-1 al Inter Milán en el Wanda Metropolitano. Julián Álvarez (9’) y Josema Giménez (90+3’) anotaron para los ‘colchoneros’.

Otros resultados

Pafos 2-2 Mónaco

Copenhague 3-2 Kairat

Sporting Lisboa 3-0 Brujas

Frankfurt 0-3 Atalanta

Liverpool 1-4 PSV

Tabla de posiciones UEFA Champions League