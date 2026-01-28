Rosario Central venció a Racing y se llevó un triunfo clave desde el Cilindro de Avellaneda. El ‘Canalla’ se impuso por 2-1 como visitante en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, confirmando su buen inicio de temporada y dejando a la ‘Academia’ con más dudas que certezas.

La gran figura de la noche fue Ángel Di María, quien abrió la cuenta con un verdadero golazo que silenció al público local. El campeón del mundo apareció en el momento justo para marcar diferencias y demostrar, una vez más, toda su jerarquía.

El tanto del ex PSG y Benfica tuvo además un sello chileno. En el primer tiempo, Vicente Pizarro —ex Colo Colo y hoy pieza importante en el mediocampo de Rosario Central— fue el encargado de entregar la asistencia para que Di María definiera con clase y decretara el 1-0 parcial para el equipo de Jorge Almirón.

El golpe definitivo llegó gracias a Alejo Véliz, quien anotó el segundo tanto de Rosario Central para sentenciar el 2-0. El delantero aprovechó su oportunidad y desató el festejo visitante en Avellaneda, consolidando una actuación muy sólida del conjunto rosarino. El descuento de la ‘Academia’ lo anotó Martínez.

Con este resultado, Rosario Central suma un triunfo de alto valor anímico y futbolístico, mientras que Racing queda obligado a reaccionar rápidamente si no quiere perder terreno en la lucha por la clasificación. Además, la asistencia de Vicente Pizarro sigue confirmando su crecimiento en el fútbol argentino y su aporte clave en un equipo cada vez más protagonista.

DATOS CLAVE

Rosario Central logró un triunfo clave por 2-1 ante Racing Club como visitante en el Cilindro de Avellaneda.

Ángel Di María abrió el marcador con un golazo tras asistencia del chileno Vicente Pizarro.