La Selección Chilena se alista a comenzar un nuevo proceso. Luego de la caída ante Uruguay en el último encuentro de las Eliminatorias CONMEBOL, el combinado nacional tiene que estructurar una nueva era.

Para Jorge “Coke” Hevia, hay un jugador de La Roja que puede comenzar a desaparecer de las nóminas. Bajo su visión, su presencia en el equipo titular ya es cosa del pasado.

En De Buena Fuente de DLT Sports, el periodista se refirió al rendimiento de Guillermo Maripán. Luego de analizar la pareja de centrales de Chile, se lanzó con una ácida crítica.

“Es que si Paulo Díaz va a jugar por la derecha, es porque en la izquierda va a jugar Juan Pérez. ¿Y quién es Juan Pérez? Un central de un 1,90 m zurdo que tiene 23 años. No hay, no existe”, comentó.

En dicha línea, agregó: “Entonces, ¿por qué no ponemos a (Guillermo) Maripán por la derecha y a Paulo Díaz por la izquierda? Cuando lo lógico era poner a (Iván) Román. Clávale el otro partido“.

Fue en tal punto que lapidó la presencia del jugador de 31 años del Torino FC en la Selección Chilena. Fue breve en su comentario y cerró señalando: “Para mí, ya está. Ya está“.

Para Coke Hevia, lo de Guillermo Maripán en la Selección Chilena es insostenible. (Photosport)

Guillermo Maripán en la Selección Chilena

Durante su carrera, el formado en Universidad Católica ha disputado 57 encuentros con la camiseta de La Roja. En dichos compromisos, ha logrado anotar en dos ocasiones.