La Selección Chilena empató 0-0 ante Uruguay por las Eliminatorias CONMEBOL. El combinado nacional se despidió del proceso clasificatorio y quedó último en la tabla de posiciones.

A pesar de tal panorama, Guillermo Maripán confía en la nueva generación de La Roja. Por ello, le hizo un feroz queque a uno de los jugadores más jóvenes de la última convocatoria.

¿A quién? El defensor se deshizo en elogios hacia Iván Román y destacó su irrupción en las nóminas. Fue estelar en la derrota 3-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná.

“Nico (Córdova) lo ha hecho bastante bien en ese sentido en las series menores y creo que ha demostrado en esta doble fecha eliminatoria que los chicos lo pueden hacer bastante bien”, señaló.

“Iván es un chico que tiene muchas cualidades, mucho talento. Pienso que si él sigue con esta mentalidad y con la calidad que tiene, él puede tomar la selección durante mucho tiempo“, agregó.

Guillermo Maripán elogió a Iván Román: tiene fe en su desempeño en la Selección Chilena. (Photosport)

El nuevo DT de la Selección Chilena

A su vez, el zaguero del Torino FC se refirió a las características que tiene que tener el nuevo entrenador de La Roja. No entregó nombres, pero sí dejó claro qué cualidades le llaman la atención.

“Esa es una decisión de la Federación, pero personalmente me gustaría ver a un entrenador que conozca al medio, a los jugadores jóvenes, que sepa cómo trabajar y que sepa que en la siguiente eliminatoria no podemos fallar”, cerró.