El Torino de Guillermo Maripán remó desde atrás para dar vuelta el marcador y conseguir un valioso triunfo en la Serie A de Italia frente al Genoa. ¿El héroe de la jornada? precisamente el zaguero central chileno.

Al minuto 8′ de partido, Thorsby puso el primero para la visita y complicaba al elenco del nacional que se encontraba peleando más abajo de mitad de tabla. Sin embargo, un autogol a los 63′ le estaba dando un valioso punto al local.

Cuando el encuentro parecía terminar en empate 1 a 1, apareció Guillermo Maripán en los 90′ para poner el 2 a 1 definitivo con un gol de gran factura y así darle el triunfo al Torino.

Revisa acá el golazo de Guillermo Maripán

El presente del Torino del ‘Memo’

Con esta victoria, el elenco de Marco Baroni escaló hasta la undécima posición de la Serie A con 11 unidades en las ocho jornadas que ya van jugadas del torneo italiano.

El próximo partido del Torino de Maripán será este miércoles 29 de octubre, cuando enfrenten al Bologna en calidad de visitante desde las 16:45 horas de Chile.