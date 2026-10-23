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Premier League

Ipswich Town vs. Nottingham Forest en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town vs. Nottingham, Premier League
Ipswich Town vs. Nottingham, Premier League

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Ipswich Town viene de perder 2-3 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 10 con 9 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Fulham.

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Nottingham Forest perdió 0-1 como local ante Arsenal en la fecha anterior. Nottingham Forest está 19° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Crystal Palace.

El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest

Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentaron 71 veces en los últimos años: 20 triunfos de Ipswich Town, 34 de Nottingham Forest y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2025Ipswich Town vs. Nottingham Forest2-4Premier League
03/03/2025Nottingham Forest vs. Ipswich Town1-1FA Cup
30/11/2024Nottingham Forest vs. Ipswich Town1-0Premier League
16/03/2019Ipswich Town vs. Nottingham Forest1-1Championship
01/12/2018Nottingham Forest vs. Ipswich Town2-0Championship
14/04/2018Nottingham Forest vs. Ipswich Town2-1Championship
02/12/2017Ipswich Town vs. Nottingham Forest4-2Championship
07/05/2017Nottingham Forest vs. Ipswich Town3-0Championship
19/11/2016Ipswich Town vs. Nottingham Forest0-2Championship
05/03/2016Ipswich Town vs. Nottingham Forest1-0Championship

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
  • Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
  • Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
  • Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
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