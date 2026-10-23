Ipswich Town vs. Nottingham Forest en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Ipswich Town viene de perder 2-3 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 10 con 9 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Fulham.
Nottingham Forest perdió 0-1 como local ante Arsenal en la fecha anterior. Nottingham Forest está 19° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Crystal Palace.
El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest
Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentaron 71 veces en los últimos años: 20 triunfos de Ipswich Town, 34 de Nottingham Forest y 18 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2025
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|2-4
|Premier League
|03/03/2025
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-1
|FA Cup
|30/11/2024
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-0
|Premier League
|16/03/2019
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|01/12/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|14/04/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-1
|Championship
|02/12/2017
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|4-2
|Championship
|07/05/2017
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|3-0
|Championship
|19/11/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|0-2
|Championship
|05/03/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Estados Unidos: USA Network
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.