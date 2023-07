El uruguayo Diego López vivirá una nueva experiencia en el fútbol sudamericano. El DT charrúa firmó hace algunos días su contrato con el Barcelona de Guayaquil, donde tendrá la difícil tarea de pelear el título.

No obstante, el paso del ex defensor central por la Universidad de Chile no es bien recordado por los hinchas del Romántico Viajero ¿El motivo? Obtuvo malos resultados y solo logró un triunfo por el Campeonato Nacional.

López sigue haciendo noticia en Ecuador | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, por parte de la dirigencia de Azul Azul existió un tema que terminó de colmar la paciencia del ex adiestrador del Cagliari de Italia: la no llegada de un cuarto refuerzo en la segunda rueda del Torneo Nacional 2022.

Fue ahí que López pidió en más de alguna ocasión al jugador Jesús Trindade para cubrir la plaza del lateral izquierdo, pero desde la U le dieron un fuerte portazo.

Y es que dicho momento, los azules tiraron por la borda esta idea porque le quisieron dar tiraje a los jugadores de la cantera, como son: Marcelo Morales y José Ignacio Castro.

Ahora, ambos se volverán a reencontrar porque el defensor fue contratado en el cuadro ecuatoriano para mejorar el rendimiento de su equipo, el cual tendrá este domingo su estreno en la segunda ronda por la Liga Pro.