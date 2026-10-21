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LaLiga

Levante vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la LaLiga

Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante vs. Athletic, LaLiga
Levante vs. Athletic, LaLiga

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia.

Athletic Bilbao llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Levante empató 1-1 como visitante ante Deportivo La Coruña en la fecha anterior. Levante está 17° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 3-3 como local ante Sevilla.

En su último compromiso, Athletic Bilbao empató 0-0 como visitante ante Valencia. El conjunto marcha 11° con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alavés.

El historial entre Levante y Athletic Bilbao

Levante y Athletic Bilbao se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 6 triunfos de Levante, 21 de Athletic Bilbao y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Athletic Bilbao vs. Levante4-2Primera División
29/11/2025Levante vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
07/03/2022Athletic Bilbao vs. Levante3-1Primera División
19/11/2021Levante vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
04/03/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-2Copa del Rey
26/02/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
11/02/2021Athletic Bilbao vs. Levante1-1Copa del Rey
18/10/2020Athletic Bilbao vs. Levante2-0Primera División
12/07/2020Levante vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
10/11/2019Athletic Bilbao vs. Levante2-1Primera División

Horario del partido

  • Chile: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Levante suma 7 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.
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