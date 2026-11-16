Lituania vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Lituania tiene la chance de sacar una ventaja casi definitiva en la pelea por el segundo puesto del grupo, y la tiene a tiro ante un rival que todavía no sumó de a tres en el torneo.
Son cuatro puntos sobre uno en la tabla, y un triunfo local dejaría a Liechtenstein casi sin margen para pelear nada en lo que resta de la fase.
La actualidad de ambos equipos
Lituania viene de un cachetazo justo cuando parecía haber enderezado el camino: cayó 0-1 como visitante ante Azerbaiyán después de haber rescatado un empate en su propia cancha frente al mismo rival. El equipo está 37° entre 54 selecciones y necesita volver a ganar para no quedar enredado en la mitad de la tabla de la Liga de Naciones.
Liechtenstein no logra despegar: perdió su último partido en casa contra Azerbaiyán y antes había rescatado un empate sin goles como visitante, que fue su único resultado positivo en la fecha pasada. Con un solo punto en tres presentaciones y ubicado 49° entre 54 equipos, llega golpeado y con pocas chances de sorprender como local hizo la última vez que vio a Lituania.
El historial entre Lituania y Liechtenstein
El historial es claramente favorable a Lituania, que ganó cinco de los siete cruces y solo perdió uno, además de un empate. La diferencia de gol también lo dice todo: 10 a 3 a favor del equipo lituano en todo el historial entre ambos.
El antecedente más reciente fue justamente la victoria 2-0 de Lituania de visitante en septiembre, que además fue el resultado con el que Liechtenstein cerró su participación anterior en el torneo.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA Nations League
|10/09/2013
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/10/2012
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2011
|Lituania vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|Liechtenstein vs. Lituania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/04/1997
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/10/1996
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Gibraltar vs. Malta — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Lituania suma 4 puntos en el torneo.
- Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.