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Liga de Naciones

Lituania vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones
Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Lituania tiene la chance de sacar una ventaja casi definitiva en la pelea por el segundo puesto del grupo, y la tiene a tiro ante un rival que todavía no sumó de a tres en el torneo.

Son cuatro puntos sobre uno en la tabla, y un triunfo local dejaría a Liechtenstein casi sin margen para pelear nada en lo que resta de la fase.

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La actualidad de ambos equipos

Lituania viene de un cachetazo justo cuando parecía haber enderezado el camino: cayó 0-1 como visitante ante Azerbaiyán después de haber rescatado un empate en su propia cancha frente al mismo rival. El equipo está 37° entre 54 selecciones y necesita volver a ganar para no quedar enredado en la mitad de la tabla de la Liga de Naciones.

Liechtenstein no logra despegar: perdió su último partido en casa contra Azerbaiyán y antes había rescatado un empate sin goles como visitante, que fue su único resultado positivo en la fecha pasada. Con un solo punto en tres presentaciones y ubicado 49° entre 54 equipos, llega golpeado y con pocas chances de sorprender como local hizo la última vez que vio a Lituania.

El historial entre Lituania y Liechtenstein

El historial es claramente favorable a Lituania, que ganó cinco de los siete cruces y solo perdió uno, además de un empate. La diferencia de gol también lo dice todo: 10 a 3 a favor del equipo lituano en todo el historial entre ambos.

El antecedente más reciente fue justamente la victoria 2-0 de Lituania de visitante en septiembre, que además fue el resultado con el que Liechtenstein cerró su participación anterior en el torneo.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA Nations League
10/09/2013Lituania vs. Liechtenstein2-0UEFA World Cup Qualifiers
12/10/2012Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2011Lituania vs. Liechtenstein0-0UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011Liechtenstein vs. Lituania2-0UEFA European Championship Qualifiers
30/04/1997Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA World Cup Qualifiers
09/10/1996Lituania vs. Liechtenstein2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Gibraltar vs. Malta — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Lituania suma 4 puntos en el torneo.
  • Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.
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