Vicente Pizarro tuvo su debut en Rosario Central el día de ayer en la caída frente a Belgrano por 2-1. Un inicio ingrato para los dirigidos por Jorge Almirón, ya que no lograron mantener el 1-0 y les dieron vuelta el encuentro.

El formado en Colo Colo tuvo un amargo partido según lo comentado por los hinchas canallas. Quienes a través de sus redes sociales, liquidaron al seleccionado nacional en su debut.

El volante chileno arrancó de titular en el primer encuentro oficial de Central en el año y jugó los 90′ minutos del partido. A pesar de las críticas, estadísticamente sacó una nota de 6.8 en Sofascore, donde se destaca que aportó con un pase clave.

Por otro lado tuvo un una precisión del 81% de los pases, acertando en 39 de 48, pero a pesar de esto, los argentinos no tuvieron piedad con el hijo del campeón de Libertadores, Jaime Pizarro.

A los hinchas de los comandados por Ángel Di María, les molestó tanto la salida de Ignacio Malcorra, que de tal manera lo intentaron comparar con el argentino.

El último triunfo oficial de Rosario fue el 31 de octubre de 2025, por lo que el proceso de adaptación para el ex Cacique será más que un desafío considerando la situación del equipo.

¿Qué viene para Vicente Pizarro?

En la próxima fecha Rosario Central deberá visitar a Racing Club en el Estadio Presidente Perón el miércoles 28 de enero a las 19:00 horas. Partido donde probablemente se enfrente a su ex compañero Damián Pizarro, quien estos días debería viajar a Argentina para firmar en “La Academia”.

En síntesis