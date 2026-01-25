Este sábado se vivió el debut oficial del futbolista chileno Vicente Pizarro con Rosario Central en Argentina, que fue por el inicio del Torneo de Apertura ante Belgrano de Córdoba.

El Vicho fue titular en el equipo que dirige Jorge Almirón, compartiendo formación con el campeón del mundo Ángel Di María.

Pero el volante nacional tuvo un ingrato estreno con el Canalla, pues cayeron por 2-1 en una increíble remontada del equipo visitante en el Gigante de Arroyito, que dio vuelta el partido en los últimos dos minutos de partido.

Central se había puesto en ventaja a los 45+3′ con un gol de penal de Di María, la que conservó hasta los 88 minutos. Ahí llegó el empate con un autogol de Facundo Mallo.

Aunque lo peor cayó a la jugada siguiente, cuando Lautaro Gutiérrez firmó la remontada de Belgrano con un golazo tras un contragolpe en el que participó Lucas Passerini (89′).

Esta situación dejó helado al ex entrenador de Colo Colo, mientras que Pizarro tampoco pudo evitar la caída del equipo rosarino, disputando todo el partido.

Vicente Pizarro fue titular en el estreno del Canalla. (Foto: @RosarioCentral)

Cabe recordar que el seleccionado nacional acaba de dar el salto al fútbol argentino, a pedido del propio Almirón, quien lo dirigió en el Cacique entre 2024 y 2025.

El futbolista de 23 años fue vendido por 1,6 millones de dólares por el 80% del pase.

El próximo partido de Rosario Central será el miércoles 28 de enero, cuando visiten a Racing por la segunda fecha del Grupo B de esta Liga Profesional de Fútbol, a las 19:00 horas en el Cilindro de Avellaneda.

