Desde su salida de Colo Colo, Damián Pizarro fue muy cuestionado por la poca cantidad de minutos que sumó en Europa. Con pasos en el Udinese y el Le Havre, el delantero chileno no logró anotar ni asistir en su estadía en el extranjero.

Finalmente se acabó la teleserie sobre el futuro del delantero. Ya que se le daba por hecho que volvería a préstamo desde el conjunto italiano dueño de su pase hacia Colo Colo para volver a afinarse.

Su nuevo destino sería un gigante de Argentina, nada menos que Racing Club, quien según informa el periodista argentino, Uriel Lugt, mañana viajaría a Argentina para realizarse los exámenes médicos y fichar en “La Academia”

En su paso por la Serie A, el ariete alcanzó a disputar 3 encuentros con el primer equipo. Por otro lado tras ser cedido al Le Havre de la Ligue One, el artillero solo jugó 2 partidos.

Esta situación generó molestias en distintos hinchas del Cacique por la poca regularidad que estaba obteniendo en Europa.

Damián Pizarro volverá a Sudamérica

En el equipo dirigido por Gustavo Costas, llegaría a reemplazar a Adrián Balboa, a quien en Argentina dan por hecho que saldrá pronto del club.

¿Cuándo fue el último gol de Damián Pizarro?

Tras su fichaje en el Udinese en julio de 2024, el delantero no pudo marcar ni asistir. Con lo que su última anotación oficial habría sido el 12 de mayo de 2024 en donde anotó un doblete frente a Audax Italiano.

En síntesis