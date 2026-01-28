Lucas Cepeda ya vive sus primeras horas como nuevo jugador del Elche y sus sensaciones han sido ampliamente positivas tras integrarse al plantel que dirige Eder Sarabia.

El ahora exjugador de Colo Colo destacó la seriedad de la institución y dejó en claro que llega con ambición, aunque con los pies en la tierra: “He visto un club muy serio y eso te deja tranquilo para desarrollar todo el potencial. Primero está ayudar a los objetivos y luego lo individual”.

El atacante también reveló que hubo factores clave en su decisión de fichar por el conjunto español. Contó que “el propietario del club, Christian Bragarnik, fue la primera persona que se puso en contacto conmigo” y que además recibió el respaldo de un viejo conocido del fútbol europeo: “Arturo Vidal también influyó en mi decisión, me habló del estilo de juego del técnico cuando coincidieron en Barcelona”.

Cepeda llega con una maleta cargada de ilusiones y desafíos al Elche de España (Foto: Comunicaciones Elche)

En esa misma línea, Cepeda valoró especialmente la cercanía del entrenador franjiverde: “El técnico me demostró mucha confianza y eso te deja tranquilo”, afirmó, dejando entrever que llega con respaldo interno y con expectativas reales de sumar minutos desde el arranque.

La “amenaza” de Cepeda al Barcelona

De hecho, el propio jugador no escondió su ilusión de debutar nada menos que ante el líder del campeonato. “Ojalá pueda estar ante el Barça y marcar un gol”, lanzó con naturalidad, alimentando la expectativa de los hinchas del Elche de cara al duelo de este sábado frente al poderoso Barcelona en el estadio Manuel Martínez Valero.

Más allá del desafío inmediato, Cepeda también habló de su estilo de juego y de lo que puede aportar al equipo. Explicó que le gusta “asistir a los compañeros, ir al duelo y al uno contra uno”, además de haber sumado nuevas herramientas a su repertorio: “He incorporado el remate desde la media distancia”. También valoró el ambiente interno, asegurando que encontró un camarín con un clima “sano”.

Finalmente, el ex Colo Colo comparó su nueva experiencia con lo vivido en el fútbol chileno y fue claro en su diagnóstico: “Las principales diferencias son la mentalidad y el ritmo de juego. Aquí es más rápido”. Con ese contexto y con la motivación al máximo, Lucas Cepeda se prepara para un posible debut de alto impacto ante el Barcelona, con la ilusión intacta y el gol entre ceja y ceja.

DATOS CLAVE

Lucas Cepeda reveló que su fichaje fue impulsado por el contacto directo del dueño Christian Bragarnik y la recomendación de Arturo Vidal sobre el DT Eder Sarabia.

El extremo manifestó su deseo explícito de debutar este sábado ante el FC Barcelona e incluso se ilusionó con marcar un gol.