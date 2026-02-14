Este sábado se enfrentaron Sevilla y Deportivo Alavés por la fecha 23 de La Liga de España, paertido que terminó en empate 1-1 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con presencia del chileno Gabriel Suazo en el cuadro local.
El ex Colo Colo fue titular y disputó todo el partido en el elenco nervionense, que sigue complicado en la tabla de posiciones y no pudo sacar ventaja ante un rival directo por la permanencia.
Los goles fueron obra de Djibril Sow para el Sevilla (42′) y Toni Martínez puso la igualdad en el marcador con un cabezazo (60′).
El delantero nacional Alexis Sánchez estuvo todo el encuentro en el banco de suplentes, sin sumar minutos en el equipo que dirige el argentino Matías Almeyda.
Los dueños de casa sufrieron la expulsión de Juanlu Sánchez por doble tarjeta amarilla (16′) y sobre el final el árbitro también expulsó al técnico trasandino por reclamos (87′).
Con este resultado, el Sevilla está en la duodécima posición con 26 puntos, superando al Alavés (13°) por diferencia de gol. Ambos equipos están a cuatro unidades de la zona de descenso.
La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Barcelona
|58
|23
|63:23
|40
|19
|1
|3
|2
|Real Madrid
|57
|23
|49:18
|31
|18
|3
|2
|3
|Atlético
|45
|23
|38:18
|20
|13
|6
|4
|4
|Villarreal
|45
|23
|44:26
|18
|14
|3
|6
|5
|Betis
|38
|23
|37:28
|9
|10
|8
|5
|6
|Espanyol
|35
|24
|29:33
|-4
|10
|5
|9
|7
|Celta
|34
|24
|32:27
|5
|8
|10
|6
|8
|Real Sociedad
|31
|23
|33:31
|2
|8
|7
|8
|9
|Osasuna
|30
|24
|28:28
|0
|8
|6
|10
|10
|Getafe
|29
|24
|20:28
|-8
|8
|5
|11
|11
|Athletic
|28
|23
|25:33
|-8
|8
|4
|11
|12
|Sevilla
|26
|24
|31:39
|-8
|7
|5
|12
|13
|Alavés
|26
|24
|21:30
|-9
|7
|5
|12
|14
|Girona
|26
|23
|22:37
|-15
|6
|8
|9
|15
|Elche CF
|25
|24
|31:35
|-4
|5
|10
|9
|16
|Mallorca
|24
|23
|28:37
|-9
|6
|6
|11
|17
|Valencia
|23
|23
|23:37
|-14
|5
|8
|10
|18
|Rayo
|22
|22
|18:30
|-12
|5
|7
|10
|19
|Levante UD
|18
|22
|26:38
|-12
|4
|6
|12
|20
|Real Oviedo
|16
|22
|12:34
|-22
|3
|7
|12
