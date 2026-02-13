Elche enfrentará a las 17:00 horas a Osasuna por la jornada número 24 de La Liga. El conjunto de Lucas Cepeda tendrá un duelo clave en la lucha por la permanencia en la Primera División de España.

Ante esta situación, el ex Colo Colo, sumará su primera titularidad en el conjunto español. Llegando a su tercer partido consecutivo sumando minutos.

El porteño ya sumó minutos en las derrotas frente a FC Barcelona y Real Sociedad, ambos encuentros por La Liga.

Actualmente el conjunto del chileno marcha en la decimoquinta posición con 24 puntos, mientras que los visitantes se ubican en el noveno lugar con 29 tantos.

Ante un eventual triunfo, el equipo en el que también será titular el ex Universidad Católica, Matías Dituro, escalaría varios puestos llegando a la onceava posición.

Foto: @elchecf en X. Lucas Cepeda será titular por primera vez

Lucas buscará demostrar su calidad en su primer encuentro como titular, para poder afirmarse y no salir del puesto.

¿Qué viene para Cepeda?

El viernes 20 de febrero a las 17:00 horas, Elche visitará a Athletic de Bilbao por la fecha 25 de La Liga. Partido en el que el chileno buscará nuevamente la titularidad.

En síntesis