Macedonia del Norte vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte no suma de a tres hace rato y llega a este cruce con el invicto borrado de cualquier estadística. Eslovenia, en cambio, se mete en la cancha con la chance de meterse un poco más arriba en la tabla.

No hay mucho en juego desde lo matemático, pero sí orgullo y la posibilidad de cerrar el año con una sonrisa antes de que se acomoden las fichas para lo que viene.

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega golpeada. No ganó ninguno de sus últimos compromisos y cae en la tabla general, donde ocupa el puesto 53 de 54 equipos sin puntos conseguidos en cinco presentaciones. El invicto de 1-2 ante Escocia, de visitante, dejó una sensación conocida: la de un equipo que compite pero no logra cerrar los partidos a su favor.

Eslovenia tiene una semana distinta en la cabeza. El empate 0-0 como local frente a Suiza le permitió sostener los ocho puntos que acumula y seguir en zona media de la clasificación, en el puesto 23. No es un equipo que esté en racha ganadora, pero sí mostró solidez en su último compromiso y viene de ganarle a Escocia de visitante hace apenas un mes, algo que le da margen para pensar este cruce con confianza.

El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia

El historial entre ambos tiene paridad pero con ventaja para Macedonia del Norte, que ganó cuatro de los ocho enfrentamientos directos contra dos triunfos de Eslovenia y dos empates. En las última citas, sin embargo, la balanza se inclinó para el lado esloveno: el antecedente más reciente, en septiembre del año pasado, terminó 2-0 a favor de Eslovenia.

El goleo general también favorece a los macedonios, que marcaron 13 goles contra 9 de los eslovenos en todo el historial. Aun así, los resultados más cercanos muestran que ya no es tan fácil para ninguno de los dos imponerse con claridad.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA Nations League 01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies 10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies 14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies 23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies 27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Eslovenia suma 8 puntos en el torneo.