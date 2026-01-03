Los comandados por Neymar Jr., anunciaron el fichaje de un bicampeón de la Copa Libertadores con el Flamengo, de cara a la temporada 2026. Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda disputarán la Copa Sudamericana, por lo que ya comenzaron a moverse en el Mercado de Fichajes.

Gabriel Barbosa sería el nuevo “9” del “Peixe” en la presente temporada, en donde volvió a su equipo formador y tendrá su tercer paso por el conjunto alvinegro. Gabigol habría firmado por un año tras llegar a préstamo desde el Cruzeiro.

Tanto la prensa de Brasil como la de Argentina ya dan por hecho el traspaso de Felipe Loyola desde Independiente hacia el Santos. El volante chileno sería fichado por $6 millones de dólares adquiriendo el 80% de su pase por parte del club brasileño.

Un equipo de temer estaría armando el Peixe a la espera del arribo del volante chileno, ya que se estarían preparando con todo para la Copa Sudamericana. En esta edición se pueden llegar a encontrar con Universidad de Chile, Palestino, Cobresal o Audax Italiano.

Gabriel Barbosa es nuevo refuerzo del Santos FC | Foto: @fifaworldcup_es en X

Con la reciente renovación del máximo goleador en la historia de Brasil, Neymar Jr. y la incorporación de Gabigol, la delantera alvinegra tendrá una letal delantera para los torneos que disputarán en 2026.

En la temporada 2025, Gabigol disputó 49 encuentros con la camiseta del Cruzeiro, en donde logró marcar 13 goles y entregar 4 asistencias. El dos veces campeón de Libertadores deberá volver a ponerse a tono para disputar otro torneo internacional, en donde ya tiene buenos antecedentes.

¿Cómo le fue a Gabigol en sus dos pasos por el Santos?

El artillero brasileño ha jugado 207 encuentros con la camiseta del Peixe, en los cuales ha logrado anotar 83 tantos y entregar 13 asistencias según información de Transfermarkt.

En síntesis…