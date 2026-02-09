El ex defensor central de Colo Colo, Alan Saldivia, fue ampliamente criticado durante su salida del Cacique. El zaguero pasó de ser titular inamovible a ser fuertemente apuntado por ciertos errores defensivos en 2025.

En su arribo a Vasco Da Gama, el uruguayo no tardó en recibir sus primeras criticas por parte del público brasileño. Llegando al punto de que la hinchada lo pedía fuera del club.

Ante esta situación el ex Cacique logró reivindicarse y es titular en el conjunto blanquinegro. Lo más destacable fue el respaldo entregado por su técnico, Fernando Diniz, quien lo llenó de elogios tras su partido frente a Botafogo.

“Es muy fuerte en los duelos, muy rápido, tiene presencia y es de los que hablan, tiene buen liderazgo”, declaró el técnico campeón de Libertadores.

El defensor fue pilar fundamental en el triunfo por 2-0 sobre Botafogo, por lo que de inmediato saltó el entrenador brasileño a respaldarlo.

Alan Saldivia vive un gran momento en Brasil

“Espero y tengo una expectativa muy positiva por Saldivia aquí, tal como tenía por Carlos Cuesta”, cerró el técnico sobre la ilusión que tiene por el uruguayo.

¿Qué viene para Saldivia?

Vasco Da Gama deberá enfrentar a Bahía el miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas. Partido válido por la tercera jornada del Brasileirao.

