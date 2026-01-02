Un verdadero golpe al mercado de fichajes del fútbol sudamericano está ocurriendo en estos momentos, con la inminente venta de Felipe Loyola desde Independiente de Avellaneda al Santos de Brasil.

El volante chileno está a detalles de ser nuevo jugador del Peixe, para ser compañero de equipo con el astro brasileño Neymar, quien además es accionista de aquel club.

En esta oportunidad, el Santos realizó una oferta de seis millones de dólares por el 80% de su pase, la que tiene que ser confirmada por Independiente en Argentina.

Pues el 50% del pase del jugador de 25 años pertenece al Rojo, que lo adquirió en agosto de 2024 por 1,8 millones de dólares, y la otra mitad es de Huachipato, específicamente de sus propietarios anteriores: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce.

Neymar espera con los brazos abiertos a Felipe Loyola en Santos. (Foto: Ricardo Moreira/Getty Images)

Cabe recordar que Loyola ha sido de las grandes revelaciones del fútbol chileno en los últimos años, formado en la cantera de Colo Colo, pero los pasos importantes los dio en la Región del Biobío, primero en Fernández Vial y luego con los Acereros.

En el mercado de invierno su nombre fue vinculado al Bayern Múnich, donde se hablaba de una oferta cercana a los 20 millones de dólares, la que nunca llegó a las oficinas de Independiente.

El seleccionado nacional, si es que firma por Santos, podrá disputar la Copa Sudamericana 2026.

