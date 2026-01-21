El futuro de Darío Osorio está cada vez más cerca de resolverse. Sin embargo, no será en este mercado de fichajes: tendrá que esperar para tomar un nuevo rumbo en su carrera.

¿La razón? La dirigencia del FC Midtjylland tiene claro que la promesa de 21 años dará el salto, pero, por ahora, quiere retenerlo. Ejemplo de ello fue la renovación de su contrato hasta 2030.

Así lo explicó el director deportivo de tal institución, Kristian Bach Bak, en conversación con Sport TV 2. La realidad es que el seleccionado chileno tiene fecha de salida.

Abordando su caso, el de Franculino Djú y el de Aral Simsir, lanzó: “Les hemos explicado que deben ayudar a conseguir algo grande esta temporada con nuestro club“.

“Lo han aceptado. Están de acuerdo y probablemente se les permitirá marcharse en verano (invierno en Chile). Podemos permitirnos priorizar la estrategia antes que las finanzas”, agregó.

Darío Osorio renovó su contrato con el FC Midtjylland, pero su partida es cosa de tiempo. (Foto: FC Midtjylland)

El desafío de Darío Osorio en el FC Midtjylland

Cabe consignar que por el momento, el club del oriundo de Hijuelas se encuentra en la segunda ubicación de la tabla de posiciones de la Europa League. La ilusión de obtener el título está más viva que nunca.

Tras seis fechas disputadas de la fase de grupos del certamen continental, todo indica que Darío Osorio se ubicará en los octavos de final. ¿Logrará su primer trofeo internacional?

En resumen: