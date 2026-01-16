El próximo paso de Darío Osorio parece ser a la élite. Tras consolidarse en Europa, la promesa nacional se convirtió en una importante atracción en el mercado de fichajes. ¿Qué pasará con él?

Si bien interesa en diversos equipos, FC Midtjylland tomó una contundente decisión para blindarlo. Así lo confirmó Bold DK: el elenco danés negocia la renovación de crack chileno.

A pesar de que el oriundo de Hijuelas tiene contrato hasta mediados de 2028, el club dueño de su pase quiere asegurar un buen negocio en caso de una propuesta internacional.

“El FC Midtjylland y Darío Osorio están en conversaciones avanzadas sobre la extensión del contrato del chileno de 21 años“, comenzó señalando el medio mencionado.

Luego, agregó: “Fue fichado hasta el verano de 2028, pero si los últimos detalles se concretan en las conversaciones entre las partes y se realiza la firma, el contrato se extenderá“.

Darío Osorio está en negociaciones para renovar su contrato. (Imagen: FC Midtjylland)

La actualidad de Darío Osorio en el FC Midtjylland

Durante la presente campaña, el seleccionado chileno ha disputado una totalidad de 29 enfrentamientos con el cuadro danés. En ellos, convirtió seis goles y aportó con cuatro asistencias.

Por el momento, su futuro se mantiene en incertidumbre, pero lo cierto es que ya trabaja en la extensión de su vínculo. Su carta está tasada en cerca de 20 millones de euros.

En resumen: