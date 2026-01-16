El próximo paso de Darío Osorio parece ser a la élite. Tras consolidarse en Europa, la promesa nacional se convirtió en una importante atracción en el mercado de fichajes. ¿Qué pasará con él?
Si bien interesa en diversos equipos, FC Midtjylland tomó una contundente decisión para blindarlo. Así lo confirmó Bold DK: el elenco danés negocia la renovación de crack chileno.
A pesar de que el oriundo de Hijuelas tiene contrato hasta mediados de 2028, el club dueño de su pase quiere asegurar un buen negocio en caso de una propuesta internacional.
“El FC Midtjylland y Darío Osorio están en conversaciones avanzadas sobre la extensión del contrato del chileno de 21 años“, comenzó señalando el medio mencionado.
Luego, agregó: “Fue fichado hasta el verano de 2028, pero si los últimos detalles se concretan en las conversaciones entre las partes y se realiza la firma, el contrato se extenderá“.
La actualidad de Darío Osorio en el FC Midtjylland
Durante la presente campaña, el seleccionado chileno ha disputado una totalidad de 29 enfrentamientos con el cuadro danés. En ellos, convirtió seis goles y aportó con cuatro asistencias.
Por el momento, su futuro se mantiene en incertidumbre, pero lo cierto es que ya trabaja en la extensión de su vínculo. Su carta está tasada en cerca de 20 millones de euros.
En resumen:
- Extensión del contrato: El objetivo es prolongar el vínculo actual por al menos una temporada más (posiblemente hasta 2029), siguiendo el modelo de renovación que el club ya aplicó con otras figuras como Aral Simsir.
- Ajuste de cláusulas: La renovación busca actualizar las condiciones de salida para que el Midtjylland mantenga el control total ante las ofertas que se esperan para el próximo mercado de verano europeo.
- El plan del club: Claus Steinlein, presidente del club, ha sido enfático: “Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia”. Se espera que cualquier traspaso supere los 26 millones de dólares.