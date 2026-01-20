Darío Osorio sigue consolidándose como uno de los futbolistas chilenos con mayor proyección en el fútbol europeo. Desde su llegada al FC Midtjylland en 2023, el ex Universidad de Chile ha logrado afirmarse como una pieza importante del equipo danés, sumando minutos, protagonismo y una valoración creciente en el mercado internacional.

Sus buenas actuaciones, tanto en la liga local como en competencias europeas, no han pasado desapercibidas. En los últimos meses, el nombre del extremo chileno comenzó a sonar con fuerza en ligas más poderosas del continente, especialmente en Inglaterra, Italia y Alemania, donde distintos clubes lo tendrían en carpeta como una apuesta a futuro.

En ese escenario de alta exposición y rumores de una inminente transferencia millonaria, la situación contractual de Osorio se transformó en un tema sensible para el Midtjylland.

Darío Osorio lleva 21 goles y 13 asistencias en su paso por Europa | FOTO: Euan Cherry/Getty Images

Darío Osorio extiende su contrato con el FC Midtjylland hasta el 2030

En medio de ese contexto, el periodista Rasmus Elmdal del medio Bold informó que Osorio dio un paso clave en su carrera al extender su contrato con el FC Midtjylland hasta el 2030, asegurando su continuidad a largo plazo en el club danés

Para el Midtjylland, el nuevo contrato representa un movimiento estratégico: blindar a su principal figura joven, ganar poder de negociación ante eventuales ofertas y asegurarse una transferencia futura en condiciones favorables.

De esta manera, la renovación no enfría el interés de otros clubes, sino que lo ordena. Cualquier equipo que quiera quedarse con el oriundo de Hijuelas deberá ahora sentarse a negociar con el Midtjylland desde una posición contractual mucho más sólida.

En síntesis…

Darío Osorio, formado en Universidad de Chile, extendió su contrato con el FC Midtjylland hasta el año 2030 en medio de intensos rumores por una posible venta millonaria en Europa.