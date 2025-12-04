El FC Midtjylland de Dinamarca se ha convertido en un semillero de talentos que ha captado atención europea, y uno de sus jugadores más destacados es el chileno Darío Osorio.

La promesa chilena de 21 años ha brillado con actuaciones que no solo destacan en la liga danesa, sino que también en la Europa League, lo que lo ha puesto en el radar de equipos del Viejo Continente.

Scouts de clubes europeos no se han limitado a seguirlo en la televisión: han viajado especialmente para verlo en acción en los partidos del Midtjylland.

Esta temporada, Darío Osorio lleva 6 goles y 8 asistencias en 26 partidos disputados | FOTO: Euan Cherry/Getty Images)

Darío Osorio podría dar el salto en Europa

Precisamente, durante la goleada por 6 a 1 ante Nordsjaelland, donde Osorio anotó uno de los goles, el analista y experto en scouting Cemil Duyak dio a conocer en su cuenta de X (Ex Twitter) que seis equipos lo habrían observado en vivo.

¿Cuáles son los equipos? Entre ellos destacan: West Ham, Bayern Múnich, Liverpool, Borussia Dortmund, Hertha Berlín y Bournemouth.

Esta creciente atención internacional representa una oportunidad histórica tanto para Osorio como para la Universidad de Chile, que aún conserva un 10% del pase del seleccionado nacional.

En síntesis:

Darío Osorio, figura del FC Midtjylland, ha llamado la atención de varios equipos europeos gracias a su rendimiento en liga danesa y Europa League.