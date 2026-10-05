Moldavia vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia y Eslovaquia se cruzan el martes 6 de octubre con apenas diez días de diferencia desde su último cruce, y esta vez el local va a intentar vengar aquella caída.

La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos que pesan en la clasificación general, y aunque ninguno de los dos pelea arriba de su grupo, el resultado puede ordenar el resto de la fecha FIFA para ambos planteles.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega con una victoria fresca, 2-1 de visitante ante Kazajistán, que le permitió cortar una racha irregular tras el empate con Islas Feroe y la derrota justamente frente a Eslovaquia. Son 4 puntos en tres partidos y la idea va a ser hacerse fuerte en su casa para seguir sumando de local.

Eslovaquia, favorita para este martes, no pierde hace dos fechas y viene de un empate 1-1 como visitante contra Islas Feroe que le cortó una racha de triunfos. Con 7 puntos y la posición 12 entre 54 equipos, el equipo necesita no relajarse para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos del grupo.

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El historial entre Moldavia y Eslovaquia

El historial entre ambos es claramente favorable a Eslovaquia, que ganó 3 de los 4 enfrentamientos directos y solo perdió uno, en 2000. La diferencia de gol también lo respalda: 7 goles a favor contra 4 de Moldavia. El antecedente más reciente es justamente el de hace diez días, cuando Eslovaquia se impuso 2-0 jugando en su cancha.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovaquia vs. Moldavia 2-0 UEFA Nations League 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis