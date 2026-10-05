Moldavia vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Moldavia y Eslovaquia se cruzan el martes 6 de octubre con apenas diez días de diferencia desde su último cruce, y esta vez el local va a intentar vengar aquella caída.
La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos que pesan en la clasificación general, y aunque ninguno de los dos pelea arriba de su grupo, el resultado puede ordenar el resto de la fecha FIFA para ambos planteles.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Moldavia llega con una victoria fresca, 2-1 de visitante ante Kazajistán, que le permitió cortar una racha irregular tras el empate con Islas Feroe y la derrota justamente frente a Eslovaquia. Son 4 puntos en tres partidos y la idea va a ser hacerse fuerte en su casa para seguir sumando de local.
Eslovaquia, favorita para este martes, no pierde hace dos fechas y viene de un empate 1-1 como visitante contra Islas Feroe que le cortó una racha de triunfos. Con 7 puntos y la posición 12 entre 54 equipos, el equipo necesita no relajarse para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos del grupo.
El historial entre Moldavia y Eslovaquia
El historial entre ambos es claramente favorable a Eslovaquia, que ganó 3 de los 4 enfrentamientos directos y solo perdió uno, en 2000. La diferencia de gol también lo respalda: 7 goles a favor contra 4 de Moldavia. El antecedente más reciente es justamente el de hace diez días, cuando Eslovaquia se impuso 2-0 jugando en su cancha.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovaquia vs. Moldavia
|2-0
|UEFA Nations League
|05/09/2001
|Eslovaquia vs. Moldavia
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/02/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|2-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovaquia suma 7 puntos en el torneo.