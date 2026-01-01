Gabriel Arias vuelve a estar en el centro del mercado de pases tras quedar libre luego de su exitoso paso por Racing Club. El experimentado portero, que lo ganó todo con la Academia —desde el campeonato argentino hasta la Copa Sudamericana y la Recopa—, analiza su futuro a los 38 años.

En ese escenario, antes de que apareciera con fuerza la opción de Universidad de Chile, Colo Colo también mostró interés en el ex arquero de La Roja, aunque con el paso del tiempo esas chances se fueron diluyendo.

Durante semanas, todo indicaba que Arias podría llegar a la U para reforzar el arco azul en la temporada 2026. Sin embargo, desde Argentina comenzaron a surgir versiones que daban cuenta de un giro en este asunto.

Gabriel Arias asoma como posible refuerzo de Newell’s Old Boys para la temporada 2026. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

De hecho, en las últimas horas medios trasandinos aseguran que Universidad de Chile “se durmió” y podría pagar caro esa indecisión. El nuevo escenario posiciona a otro club argentino como el principal candidato para quedarse con el arquero campeón de la Copa Centenario.

Gabriel Arias podría seguir atajando en Argentina

Según informó el medio Nexofin, Newell’s Old Boys aparece ahora como el destino más probable de Gabriel Arias: “Tiene muchas chances de sumarse a la Lepra, que desde la partida de Keylor Navas no ha podido encontrar un guardameta sólido”, detalló el citado medio, reforzando la idea de que el club rosarino busca experiencia y jerarquía bajo los tres palos.

La propuesta que tendría sobre la mesa el ex Racing sería por una temporada, con opción de renovación, lo que le permitiría mantenerse en la competencia del fútbol argentino y seguir jugando en un entorno que ya conoce bien.

Así, todo apunta a que Gabriel Arias continuará su carrera en Argentina y que su llegada a Newell’s podría oficializarse en los próximos días. De concretarse, el experimentado portero cerraría definitivamente la puerta a un regreso al fútbol chileno en 2026, al menos por ahora.

DATOS CLAVE

Gabriel Arias quedó libre tras ganar la Copa Sudamericana y la Recopa con Racing Club.

El club Newell’s Old Boys es el principal candidato para fichar al portero de 38 años.