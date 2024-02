Sheffield United consiguió un importante triunfo en la fecha 24 de la Premier League. El cuadro del chileno Ben Brereton derrotó de visitan por 3-1 al Luton y sigue con chances de escaparse del descenso.

Un triunfo amargo para el seleccionado nacional ya que no pudo continuar con su exitosa racha y no sumó minutos en el encuentro disputado en el Kenilworth Road. Lo que lamentó el adiestrador Chirs Wilder. El DT del cuadro de los sables confirmó que se le hicieron exámenes y no resultaron positivos .Por lo que no fue convocado.

Tras ello, el medio inglés The Star indicó que Big Ben sufrió una lesión en el tendón de la corva. Por lo que esta semana se analizará en profundidad su situación. Sheffield marcha último con 13 unidades y está a siete puntos de salir de puestos del descenso.

Aunque la situación podría cambiar ya que Everton (19) y Nottingham Forest (21) arriesgan resta de puntos por incumplir el fair play financiero.

La lesión de Ben Brereton

El delantero chileno ya sufrió esta molestia en 2023 cuando se disputó el amistoso entre la Roja y Paraguay. El ariete en ese entonces del Blackburn tuvo que ser reemplazado por Alexander Aravena para evitar una lesión mayor.

“Mi pierna está bien, mi tendón de la corva estaba tensa y si seguía corriendo, se podía volver peor”, confesó Díaz en ese momento cuando Berizzo lo sustituyó por precaución.

Ahora podría depender de ls exámenes para conocer si podrá esta en el próximo partido del domingo 18 de febrero ante Brighton. Luego vendrá la visita ante Wolves el 25 de febrero y el 4 de marzo ante Arsenal que pelea por el título.