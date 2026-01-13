Cuando las chances en el mercado parecían acabarse para Felipe Loyola, desde Argentina, comienzan a surgir informaciones que apuntan a un inminente salto del futbolista chileno al fútbol europeo, en una operación que podría convertirse en una de las más importantes para Independiente en los últimos años.

La noticia fue revelada por el periodista Matías Martínez, de Radio La Red y del medio partidario De la Cuna al Infierno, quien aseguró que el Pisa de Italia presentó una oferta formal para quedarse con los servicios del mediocampista nacional. La publicación encendió de inmediato las alarmas en Avellaneda y también generó expectación entre los hinchas chilenos.

Según detalló el comunicador, la propuesta contempla 7 millones de euros brutos por el 70% del pase del jugador, una cifra que refleja el interés concreto del elenco italiano y el alto valor que hoy tiene Loyola en el mercado internacional. Además, se incluye una opción por el 30% restante en 4,5 millones de euros.

Felipe Loyola tiene oferta desde la Serie B de Italia (Foto: Photosport)

Otro punto relevante del ofrecimiento es que se estaría analizando una cláusula de plusvalía, lo que permitiría a Independiente beneficiarse económicamente ante una futura venta del futbolista. Este tipo de condiciones suelen ser clave en negociaciones de este calibre y podrían terminar inclinando la balanza.

Desde el entorno del club argentino no han desmentido la información y, por el contrario, se da por hecho que las conversaciones están en etapa avanzada. El propio Martínez aseguró que “se ultiman detalles”, dando a entender que el traspaso podría cerrarse en los próximos días si no aparecen obstáculos de última hora.

Para Loyola, esta eventual transferencia significaría el salto más importante de su carrera, con la posibilidad de competir en el fútbol europeo y consolidarse en una liga exigente como la italiana. Su rendimiento sostenido en Independiente no ha pasado desapercibido y hoy lo posiciona como uno de los chilenos con mayor proyección.

Ahora todo queda en manos de las dirigencias y de los acuerdos finales. Mientras tanto, el nombre del formado en Colo Colo sigue creciendo en el mercado y su futuro parece estar cada vez más lejos de Avellaneda y más cerca del viejo continente.

