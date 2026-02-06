Este viernes comenzó la fecha 24 de la Serie A con un partidazo entre los colistas de la liga italiana, el Hellas Verona contra el Pisa donde acaba de llegar el volante chileno Felipe Loyola.
El seleccionado nacionado fue titular en la visita al estadio Marcantonio Bentegodi, donde su escuadra sacó un empate sin goles que poco le sirve, pues sigue en zona de descenso.
Este fue el segundo partido del formado en Colo Colo con el cuadro de la torre, donde hasta el momento no ha podido ganar.
Con este resultado, el Pisa sigue en la decimonovena posición con 15 puntos, los mismos que tiene el Hellas Verona, pero por diferencia de gol está último (20°).
Cabe recordar que Loyola partió desde Independiente de Avellaneda a préstamo por seis meses a cambio de 1,3 millones de euros, pero con la obligación de compra en una cifra fijada en 5,5 millones por el 70% del pase.
El próximo partido del Pisa será el viernes 13 de febrero en casa contra el AC Milan, sublíder del Calcio, duelo que está agendado para las 16:45 horas de Chile.
Consignar que el líder de la liga italiana es el Inter de Milán con 55 puntos, escoltado por los rossoneri que tienen 50 unidades.
La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026:
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Inter
|55
|23
|52:19
|33
|18
|1
|4
|2
|AC Milan
|50
|23
|38:17
|21
|14
|8
|1
|3
|Napoli
|46
|23
|33:21
|12
|14
|4
|5
|4
|Juventus
|45
|23
|39:18
|21
|13
|6
|4
|5
|AS Roma
|43
|23
|27:14
|13
|14
|1
|8
|6
|Como
|41
|23
|37:16
|21
|11
|8
|4
|7
|Atalanta
|36
|23
|30:20
|10
|9
|9
|5
|8
|Lazio
|32
|23
|24:21
|3
|8
|8
|7
|9
|Udinese
|32
|23
|26:34
|-8
|9
|5
|9
|10
|Bologna
|30
|23
|32:30
|2
|8
|6
|9
|11
|Sassuolo
|29
|23
|27:29
|-2
|8
|5
|10
|12
|Cagliari
|28
|23
|28:31
|-3
|7
|7
|9
|13
|Torino
|26
|23
|22:40
|-18
|7
|5
|11
|14
|Cremonese
|23
|23
|20:31
|-11
|5
|8
|10
|15
|Parma
|23
|23
|15:30
|-15
|5
|8
|10
|16
|Genoa
|23
|23
|27:34
|-7
|5
|8
|10
|17
|Lecce
|18
|23
|13:30
|-17
|4
|6
|13
|18
|Fiorentina
|17
|23
|25:36
|-11
|3
|8
|12
|19
|Pisa
|15
|24
|19:40
|-21
|1
|12
|11
|20
|Hellas Verona
|15
|24
|18:41
|-23
|2
|9
|13
En síntesis
- Felipe Loyola fue titular en el empate 0-0 entre Pisa y Hellas Verona.
- El Pisa ocupa la decimonovena posición de la tabla con 15 puntos tras 24 fechas.
- Inter de Milán lidera la liga con 55 puntos, seguido por el AC Milan con 50.