Este viernes comenzó la fecha 24 de la Serie A con un partidazo entre los colistas de la liga italiana, el Hellas Verona contra el Pisa donde acaba de llegar el volante chileno Felipe Loyola.

El seleccionado nacionado fue titular en la visita al estadio Marcantonio Bentegodi, donde su escuadra sacó un empate sin goles que poco le sirve, pues sigue en zona de descenso.

Este fue el segundo partido del formado en Colo Colo con el cuadro de la torre, donde hasta el momento no ha podido ganar.

Con este resultado, el Pisa sigue en la decimonovena posición con 15 puntos, los mismos que tiene el Hellas Verona, pero por diferencia de gol está último (20°).

Cabe recordar que Loyola partió desde Independiente de Avellaneda a préstamo por seis meses a cambio de 1,3 millones de euros, pero con la obligación de compra en una cifra fijada en 5,5 millones por el 70% del pase.

El próximo partido del Pisa será el viernes 13 de febrero en casa contra el AC Milan, sublíder del Calcio, duelo que está agendado para las 16:45 horas de Chile.

Consignar que el líder de la liga italiana es el Inter de Milán con 55 puntos, escoltado por los rossoneri que tienen 50 unidades.

La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026:

# Equipo PTS J Gol +/- G E P 1 Inter 55 23 52:19 33 18 1 4 2 AC Milan 50 23 38:17 21 14 8 1 3 Napoli 46 23 33:21 12 14 4 5 4 Juventus 45 23 39:18 21 13 6 4 5 AS Roma 43 23 27:14 13 14 1 8 6 Como 41 23 37:16 21 11 8 4 7 Atalanta 36 23 30:20 10 9 9 5 8 Lazio 32 23 24:21 3 8 8 7 9 Udinese 32 23 26:34 -8 9 5 9 10 Bologna 30 23 32:30 2 8 6 9 11 Sassuolo 29 23 27:29 -2 8 5 10 12 Cagliari 28 23 28:31 -3 7 7 9 13 Torino 26 23 22:40 -18 7 5 11 14 Cremonese 23 23 20:31 -11 5 8 10 15 Parma 23 23 15:30 -15 5 8 10 16 Genoa 23 23 27:34 -7 5 8 10 17 Lecce 18 23 13:30 -17 4 6 13 18 Fiorentina 17 23 25:36 -11 3 8 12 19 Pisa 15 24 19:40 -21 1 12 11 20 Hellas Verona 15 24 18:41 -23 2 9 13

En síntesis