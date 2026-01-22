Luego de semanas de incertidumbres y rumores sobre la salida de Felipe Loyola hacia el Santos FC, finalmente no quedó en nada. Anteriormente también sonó como un posible y estelar fichaje para el Bayern Múnich. A fin de cuentas el chileno ya tiene nuevo destino.

A través de sus redes sociales el Pisa Sporting Club anunció oficialmente la contratación del ex Huachipato. Loyola vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, específicamente en la Serie A.

En Italia le tocará enfrentarse a sus compatriotas Guillermo Maripán que se encuentra en el Torino FC y a Matías Pérez, actual jugador del US Lecce.

Actualmente el Pisa se encuentra en la decimonovena posición de la tabla a 17 fechas de finalizar el torneo italiano. Solo suman 14 puntos, estando a tres del equipo de su compatriota Pérez, quien también se encuentra en zona de descenso.

El próximo encuentro, donde posiblemente debute Loyola, será frente al líder del fútbol italiano, el Inter. El partido se llevará a cabo el día 23 de enero a las 16:45 horas en el Estadio Giuseppe Meazza.

Este salto a Italia es el mayor desafío en la carrera de Loyola hasta el momento, quien llega como figura tras su gran paso por Independiente. La llegada del chileno será clave para un Pisa necesitado de puntos, especialmente ante el exigente debut que le espera frente al Inter.

¿Cómo le fue a Felipe Loyola en Independiente?

En el “Rojo” Loyola alcanzó a disputar 62 encuentros en total, en donde logró marcar 11 goles y entregar 7 asistencias. El santiaguino se ganó el corazón de la hinchada del “Rey de Copas”, demostrado de forma en que cada vez que salía de la cancha, las galerías coreaban “chileno” a la hora de su reemplazo.

