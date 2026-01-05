Bajo el sol de las vacaciones la reconocida periodista argentina de ESPN, Morena Beltrán y el futbolista de Boca Juniors, Lucas Blondel, sacudieron las redes sociales al confirmar su compromiso matrimonial. La pareja, que oficializó su romance a mediados de 2024, inicia el 2026 con el paso más importante de su relación.

La noticia fue revelada por la comentarista deportiva a través de un emotivo video en sus redes sociales. En el registro, se observa al lateral de Boca Juniors sorprenderla a bordo de un yate, rodeados de familiares y amigos, en el momento exacto en que saca el anillo de compromiso.

“El 2026 empezó así de increíble”, escribió Morena, desatando una ola de felicitaciones en el mundo del fútbol y el espectáculo.

Mientras este gran anuncio marca su vida personal, el presente deportivo de Blondel sigue en vilo. Pese a presentarse al inicio de la pretemporada “Xeneize” en Ezeiza, su continuidad en el club no está asegurada, existiendo altas probabilidades de que parta al exterior en este mercado de pases.

Por ahora, el compañero de Carlos Palacios y Williams Alarcón celebra su futuro matrimonio antes de resolver cuál será su próximo destino. Aunque en los últimos días se especuló con una salida a Argentinos Juniors, donde sería compañero de Brayan Cortés.

Sin embargo, la operación se cayó ya que en Boca el que estaría dispuesto a salir en este mercado de pases es el peruano Luis Advíncula, abriéndole la posibilidad a Blondel de ser considerado por Claudio Úbeda en la banda derecha.

