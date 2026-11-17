Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega como favorita en el papel, pero la realidad de la tabla cuenta otra historia: Suecia está mucho mejor parada y viene de ganar un partido que se le complicó.

Para Polonia es casi una final chica, necesita sumar para no quedar relegada en el grupo. Suecia, en cambio, juega con margen y puede permitirse administrar el resultado.

La actualidad de ambos equipos

Polonia no logra encontrar regularidad. Viene de caer de visitante 2-1 ante Rumania y antes había perdido también afuera contra Bosnia y Herzegovina, aunque en el medio apareció una goleada contundente, 6-0 de local justamente frente a los rumanos. Esa irregularidad la tiene 37ª con apenas 4 puntos en cinco presentaciones, una posición que obliga a ganar ya.

Suecia atraviesa un presente distinto. Ganó su último partido como local 3-2 ante Bosnia y Herzegovina, después de haberse impuesto 1-0 de visitante ante Rumania, y antes había empatado con los bosnios. Esa racha la puso 7ª en la tabla con 13 unidades, una diferencia enorme respecto de su rival de turno.

El historial entre Polonia y Suecia

El historial reciente le sonríe claramente a Suecia, que ganó 17 de los 30 enfrentamientos ante 9 de Polonia, con 4 empates. La diferencia de gol también es amplia, 65 contra 44 a favor de los suecos.

En los últimos cruces la tendencia se mantiene: Suecia venció 3-1 en septiembre pasado y también se quedó con el resultado 3-2 en marzo. Antes de esa racha, Polonia había logrado un triunfo 2-0 en 2022, que quedó como una excepción dentro de un dominio histórico sueco.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Suecia vs. Polonia 3-1 UEFA Nations League 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5 .

y . Polonia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Suecia suma 13 puntos en el torneo.