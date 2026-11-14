Alineaciones de Rumania y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Rumania viene de caer 0-1 ante Suecia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Polonia viene de caer 0-1 ante Bosnia y Herzegovina y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Rumania y Polonia
Rumania (4-2-3-1): Ottó Hindrich, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu, Virgil Ghiță, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Dennis Man, Daniel Bîrligea, Florinel Coman.
Polonia (4-5-1): Mateusz Kochalski, Matty Cash, Kacper Potulski, Jakub Kiwior, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Karol Świderski, Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Mateusz Żukowski. DT: Jan Urban.
La previa de Rumania y Polonia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 7 cruces — Rumania ganó 3, Polonia ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 02/10/2026: Polonia 6-0 Rumania
- Próximo partido de Rumania: vs. Bosnia y Herzegovina, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Polonia: vs. Suecia, martes 17 de noviembre