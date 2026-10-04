Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Diez días después de empatar sin goles, Bosnia y Herzegovina y Polonia se vuelven a cruzar este lunes 5 de octubre, esta vez con las dos necesitadas de sumar en la tabla de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega arriba en su grupo y la revancha tiene sabor a última chance para meterse en la pelea antes de que la fecha 4 se termine de definir.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega con 5 puntos en el puesto 17 y un andar irregular: después de golear 4-2 como visitante ante Rumania, dejó escapar la victoria en casa frente a Suecia y se tuvo que conformar con el empate 1-1. La imagen reciente muestra a un equipo que ataca con confianza pero que todavía no logra cerrar los partidos.

Polonia, en cambio, mostró una cara completamente distinta hace apenas tres días: goleó 6-0 de local a Rumania y dejó atrás la caída 1-3 ante Suecia. Con 4 unidades y en el puesto 22, necesita ratificar esa reacción para no quedar relegado en el grupo.

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El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia

El historial entre ambos es claramente favorable a Polonia: de los seis antecedentes, ganó cuatro, hubo dos empates y Bosnia y Herzegovina nunca pudo imponerse. La diferencia de gol también marca la superioridad polaca, con 9 tantos a favor contra apenas 3 de los bosnios. El antecedente más reciente, sin embargo, fue parejo: el 0-0 del 25 de septiembre pasado, el mismo resultado que ahora buscan repetir o romper.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 0-0 UEFA Nations League 14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League 07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League 16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies 10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies 15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis