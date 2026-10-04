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Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia and Herzegovina vs. Poland, Liga de Naciones
Bosnia and Herzegovina vs. Poland, Liga de Naciones

Diez días después de empatar sin goles, Bosnia y Herzegovina y Polonia se vuelven a cruzar este lunes 5 de octubre, esta vez con las dos necesitadas de sumar en la tabla de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llega arriba en su grupo y la revancha tiene sabor a última chance para meterse en la pelea antes de que la fecha 4 se termine de definir.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega con 5 puntos en el puesto 17 y un andar irregular: después de golear 4-2 como visitante ante Rumania, dejó escapar la victoria en casa frente a Suecia y se tuvo que conformar con el empate 1-1. La imagen reciente muestra a un equipo que ataca con confianza pero que todavía no logra cerrar los partidos.

Polonia, en cambio, mostró una cara completamente distinta hace apenas tres días: goleó 6-0 de local a Rumania y dejó atrás la caída 1-3 ante Suecia. Con 4 unidades y en el puesto 22, necesita ratificar esa reacción para no quedar relegado en el grupo.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia

El historial entre ambos es claramente favorable a Polonia: de los seis antecedentes, ganó cuatro, hubo dos empates y Bosnia y Herzegovina nunca pudo imponerse. La diferencia de gol también marca la superioridad polaca, con 9 tantos a favor contra apenas 3 de los bosnios. El antecedente más reciente, sin embargo, fue parejo: el 0-0 del 25 de septiembre pasado, el mismo resultado que ahora buscan repetir o romper.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Polonia vs. Bosnia y Herzegovina0-0UEFA Nations League
14/10/2020Polonia vs. Bosnia y Herzegovina3-0UEFA Nations League
07/09/2020Bosnia y Herzegovina vs. Polonia1-2UEFA Nations League
16/12/2011Polonia vs. Bosnia y Herzegovina1-0Friendlies
10/12/2010Polonia vs. Bosnia y Herzegovina2-2Friendlies
15/12/2007Bosnia y Herzegovina vs. Polonia0-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bosnia y Herzegovina suma 5 puntos en el torneo.
  • Polonia suma 4 puntos en el torneo.
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