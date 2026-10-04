Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Diez días después de empatar sin goles, Bosnia y Herzegovina y Polonia se vuelven a cruzar este lunes 5 de octubre, esta vez con las dos necesitadas de sumar en la tabla de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llega arriba en su grupo y la revancha tiene sabor a última chance para meterse en la pelea antes de que la fecha 4 se termine de definir.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina llega con 5 puntos en el puesto 17 y un andar irregular: después de golear 4-2 como visitante ante Rumania, dejó escapar la victoria en casa frente a Suecia y se tuvo que conformar con el empate 1-1. La imagen reciente muestra a un equipo que ataca con confianza pero que todavía no logra cerrar los partidos.
Polonia, en cambio, mostró una cara completamente distinta hace apenas tres días: goleó 6-0 de local a Rumania y dejó atrás la caída 1-3 ante Suecia. Con 4 unidades y en el puesto 22, necesita ratificar esa reacción para no quedar relegado en el grupo.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia
El historial entre ambos es claramente favorable a Polonia: de los seis antecedentes, ganó cuatro, hubo dos empates y Bosnia y Herzegovina nunca pudo imponerse. La diferencia de gol también marca la superioridad polaca, con 9 tantos a favor contra apenas 3 de los bosnios. El antecedente más reciente, sin embargo, fue parejo: el 0-0 del 25 de septiembre pasado, el mismo resultado que ahora buscan repetir o romper.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|0-0
|UEFA Nations League
|14/10/2020
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2020
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|1-2
|UEFA Nations League
|16/12/2011
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|1-0
|Friendlies
|10/12/2010
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|2-2
|Friendlies
|15/12/2007
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|0-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bosnia y Herzegovina suma 5 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.