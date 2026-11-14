Rumania vs. Polonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas seis semanas Polonia le metió seis goles a Rumania sin respuesta y la revancha llega en el peor momento posible para los locales. El golpe anímico de aquella goleada todavía pesa.
Ninguno de los dos pelea ya por la clasificación, pero Rumania necesita mostrar una reacción después de un cierre de año para el olvido y Polonia quiere confirmar que aquel 6-0 no fue casualidad.
La actualidad de ambos equipos
Rumania no gana hace rato y en sus últimos tres partidos no pudo convertir ni un gol: cayó con Suecia, con Bosnia y Herzegovina y, claro, con esta misma Polonia. Está 51° entre 54 selecciones y suma cero puntos en la fase, un arranque que obliga a mirar para adelante aunque ya no haya mucho en juego.
Polonia tampoco atraviesa un buen momento pese a la goleada ante los rumanos: después de aquel 6-0 encadenó dos derrotas, ante Suecia y Bosnia y Herzegovina. Con cuatro puntos está 34°, lejos de los puestos de arriba, y llega a este partido con la obligación de no relajarse después de haber sido tan contundente la vez anterior.
El historial entre Rumania y Polonia
El historial entre ambos está parejo: de siete enfrentamientos, Polonia ganó tres y Rumania otros tres, con un empate en el medio. Sin embargo la diferencia de gol favorece claramente a los polacos, que convirtieron 14 goles contra apenas 6 de los rumanos en ese recorrido.
El antecedente más fresco es justamente el 6-0 de octubre, la goleada más abultada entre ambas selecciones en los enfrentamientos registrados. Antes de eso el historial venía bastante equilibrado, con triunfos cortos para uno y otro lado a lo largo de las décadas.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Polonia vs. Rumania
|6-0
|UEFA Nations League
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.